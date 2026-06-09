Voor Max Verstappen was het weekend in Monaco er toch wel een met twee gezichten. Zo kon de Nederlander op zaterdag zijn kwaliteiten laten zien en miste hij de poleposition op een haar na. Op zondag moest Verstappen de wedstrijd echter staken nadat zijn motor bij de start de geest gaf. Inmiddels is de Red Bull-coureur afgereisd naar Engeland en de verwachting is dat hij een bezoek brengt aan het hoofdkantoor van Red Bull.

Afgelopen weekend leek de Formule 1 weer iets meer op wat we gewend zijn. De FIA had namelijk de actieve aerodynamica uitgeschakeld. Daarnaast was ook het opladen van de accu geminimaliseerd, waardoor het weer meer aankwam op de stuurmanskunsten van de coureurs. Daarin was klassementsleider Kimi Antonelli uiteindelijk de beste. De Italiaan pakte niet alleen de poleposition, maar wist ook de race op zondag op dominante wijze te winnen.

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Hoofdkantoor Red Bull in Milton Keynes

Voor Verstappen zal de power unit in de toekomst geen problemen meer opleveren, want de DM01 die zondag in de RB22 zat, wordt dit seizoen niet meer gebruikt. Verstappen zelf is inmiddels naar Engeland afgereisd. Zijn privéjet werd daarbij gespot in het luchtruim boven het Verenigd Koninkrijk.

Verstappen's 8X jet just touched ground!



?England, United Kingdom ??



? #UnleashTheLion pic.twitter.com/6XDS3Wl7Zv — Max Verstappen’s Jet ? (@VerstappenJet) June 9, 2026

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