Kim Kardashian hoofdpersoon in F1-relletjes, Verstappen vliegt naar Engeland na drama | GPFans Recap

Het raceweekend in Monaco zit erop en we leven alweer toe richting de volgende Grand Prix in Barcelona. In deze GPFans Recap zorgen we dat je weer helemaal up-to-date bent.

De Grand Prix van Monaco zit erop en er valt nog genoeg na te bespreken over de race in het prinsdom. Veel van die berichten de afgelopen dagen komen op naam van Kim Kardashian. De nieuwe vlam van Lewis Hamilton was op zondag voor het eerst in de paddock in Monaco om haar Lewis te supporten, maar een onverdeeld succes werd het niet met meerdere keren waarop zij toch vrij negatief in de spotlights kwam. Ondertussen vloog Max Verstappen richting Milton Keynes voor een nabespreking van het dramaweekend in Monte Carlo.

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'Gratis optie voor Nederlandse F1-fans op zwart gezet'

RTL International heeft Nederlandse televisieproviders verplicht om het signaal van RTL Duitsland aan te passen tijdens Formule 1-uitzendingen, waardoor het voor Nederlandse fans onmogelijk is geworden om de sport via deze weg te volgen. Waar providers als KPN en Odido overschakelen naar een alternatieve zender in een lagere beeldkwaliteit, kiest Ziggo ervoor om het kanaal tijdens de sessies op zwart te zetten. Lees hier het hele artikel over het gedoe rondom RTL.

Newey geeft tekst en uitleg over afwezigheid: "We hebben onze tijd genomen"

Adrian Newey meldde zich in Monaco weer in de paddock, nadat hij maandenlang afwezig was geweest. Er deden zelfs geruchten de ronde over een mogelijk ziekenhuisbezoek, maar in Monte Carlo gaf Newey zelf tekst en uitleg over zijn afwezigheid. Lees hier het hele artikel over Adrian Newey.

Verstappen richting hoofdkantoor Red Bull na DNF in Monaco

Voor Max Verstappen was het weekend in Monaco er toch wel een met twee gezichten. Zo kon de Nederlander op zaterdag zijn kwaliteiten laten zien en miste hij de poleposition op een haar na. Op zondag moest Verstappen de wedstrijd echter staken nadat zijn motor bij de start de geest gaf. Inmiddels is de Red Bull-coureur afgereisd naar Engeland en de verwachting is dat hij een bezoek brengt aan het hoofdkantoor van Red Bull. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die richting Milton Keynes is gegaan.

Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek

Andrea Kimi Antonelli heeft tijdens de podiumceremonie van de Grand Prix van Monaco onbewust sportieve wraak genomen op Kim Kardashian. De negentienjarige coureur van Mercedes spoot de realityster vol met champagne, nadat zij eerder op de dag veel stof deed opwaaien door de handdoek van de racewinnaar mee te nemen. Lees hier het hele artikel over het gedoe met Kim Kardashian.

'Kim Kardashian onbeleefd tegen vriendinnen coureurs en vrouw Leclerc'

Kim Kardashian heeft afgelopen weekend voor flink wat opschudding gezorgd tijdens haar debuut in de Formule 1-paddock. De Amerikaanse realityster was bij de Grand Prix van Monaco aanwezig om haar partner Lewis Hamilton te steunen. Haar gedrag in het vorstendom leidde echter tot flinke irritaties bij andere coureursvrouwen en aanwezigen. Lees hier het hele artikel over het gedoe met Kim Kardashian.

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