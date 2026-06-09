close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kim K smiling in the crowd beneath Monaco podium next to Ferrari team members

'Kim Kardashian onbeleefd tegen vriendinnen coureurs en vrouw Leclerc'

Kim K smiling in the crowd beneath Monaco podium next to Ferrari team members — Foto: © IMAGO
11 reacties

'Kim Kardashian onbeleefd tegen vriendinnen coureurs en vrouw Leclerc'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Kim Kardashian heeft afgelopen weekend voor flink wat opschudding gezorgd tijdens haar debuut in de Formule 1-paddock. De Amerikaanse realityster was bij de Grand Prix van Monaco aanwezig om haar partner Lewis Hamilton te steunen. Haar gedrag in het vorstendom leidde echter tot flinke irritaties bij andere coureursvrouwen en aanwezigen.

De 41-jarige Hamilton kende een sterk raceweekend en stelde de tweede plaats veilig achter racewinnaar Kimi Antonelli. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar zijn partner. Zo pakte zij na de race de handdoek die eigenlijk klaarlag voor de 19-jarige Antonelli. Ook negeerde de Amerikaanse oud-coureur Martin Brundle volkomen tijdens zijn bekende grid walk voor Sky Sports, waarbij een beveiliger de verslaggever zelfs aan de kant duwde. Tot slot wekte de beroemdheid verbazing door tijdens de traditionele podiumceremonie met een paraplu te schuilen voor de spuitende champagne.

Kim K-circus

Het optreden van Kardashian viel slecht bij de vaste gezichten in de paddock. "Kims gedrag wordt misschien in Los Angeles getolereerd, maar de Europeanen zien het anders", zo stelt een ingewijde tegenover de The Sun. "Het had om de coureurs moeten draaien, maar het werd een Kim K-circus". Een andere aanwezige voegt daaraan toe dat mensen met afgrijzen toekeken hoe F1-tradities werden genegeerd. "Brundle negeren is één ding, maar schuilen voor de champagne met een paraplu, ging voor velen een stap te ver."

Kritiek vanuit de coureursvrouwen

Niet alleen bij fans van de sport hebben met afgrijzen zitten kijken naar het gedrag van Hamilton zijn vermeende nieuwe vlam. Ook bij de andere partners van de coureurs viel de houding verkeerd. Zo zou Alexandra Leclerc, de kersverse vrouw van Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc, net als een aantal andere vriendinnen van coureurs niet gecharmeerd zijn geweest van haar nieuwe gezelschap. "Kims lichaamstaal richting haar was op het randje van onbeleefd. Het was vervelend om te zien", aldus de bron.

Gerelateerd

Kim Kardashian

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek

Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek

  • 3 uur geleden
  • 6
Kim Kardashian onder vuur na afpakken handdoek Kimi Antonelli

Kim Kardashian onder vuur na afpakken handdoek Kimi Antonelli

  • Gisteren 18:10
  • 28
Martin Brundle weggeduwd door beveiliging Kim Kardashian op grid in Monaco

Martin Brundle weggeduwd door beveiliging Kim Kardashian op grid in Monaco

  • 7 juni 2026 21:26
  • 21
Lichaamstaalexpert over Kim Kardashian: 'Ze kreeg tip niet met Brundle te praten'

Lichaamstaalexpert over Kim Kardashian: 'Ze kreeg tip niet met Brundle te praten'

  • Vandaag 08:29
Albers over pijnlijk hardloopmoment met Verstappen: 'Moest bijna een ambulance bellen'

Albers over pijnlijk hardloopmoment met Verstappen: 'Moest bijna een ambulance bellen'

  • 22 minuten geleden
Mol sabelt geruchten over vertrek Verstappen neer: 'Ga wat anders doen'

Mol sabelt geruchten over vertrek Verstappen neer: 'Ga wat anders doen'

  • 1 uur geleden

Net binnen

21:00
Albers over pijnlijk hardloopmoment met Verstappen: 'Moest bijna een ambulance bellen'
19:41
Mol sabelt geruchten over vertrek Verstappen neer: 'Ga wat anders doen'
18:55
Alpine dwingt FIA-zitting af: podium Hadjar donderdag in gevaar tijdens online meeting
18:05
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
17:15
Williams-reserverijder Browning achter het stuur van Albon in Barcelona
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk? Formule 1-grid 2027

Formule 1-grid 2027: vraagtekens bij Verstappen en Hamilton, einde van een tijdperk?

Gisteren 17:20 8
Verstappen verwacht in Spanje te kunnen zien of Red Bull echt stappen heeft gezet Max Verstappen

Verstappen verwacht in Spanje te kunnen zien of Red Bull echt stappen heeft gezet

Gisteren 13:20 2
Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje Max Verstappen

Red Bull haalt oorzaak uitvalbeurt Verstappen boven water, nieuwe krachtbron in Spanje

Gisteren 10:44 10
FIA wijst Red Bull-motor als meest krachtig aan, Mercedes en Ferrari mogen updates doen Red Bull Racing

FIA wijst Red Bull-motor als meest krachtig aan, Mercedes en Ferrari mogen updates doen

Gisteren 08:35 13
Ontdek het op Google Play
x