'Kim Kardashian onbeleefd tegen vriendinnen coureurs en vrouw Leclerc'
'Kim Kardashian onbeleefd tegen vriendinnen coureurs en vrouw Leclerc'
Kim Kardashian heeft afgelopen weekend voor flink wat opschudding gezorgd tijdens haar debuut in de Formule 1-paddock. De Amerikaanse realityster was bij de Grand Prix van Monaco aanwezig om haar partner Lewis Hamilton te steunen. Haar gedrag in het vorstendom leidde echter tot flinke irritaties bij andere coureursvrouwen en aanwezigen.
De 41-jarige Hamilton kende een sterk raceweekend en stelde de tweede plaats veilig achter racewinnaar Kimi Antonelli. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar zijn partner. Zo pakte zij na de race de handdoek die eigenlijk klaarlag voor de 19-jarige Antonelli. Ook negeerde de Amerikaanse oud-coureur Martin Brundle volkomen tijdens zijn bekende grid walk voor Sky Sports, waarbij een beveiliger de verslaggever zelfs aan de kant duwde. Tot slot wekte de beroemdheid verbazing door tijdens de traditionele podiumceremonie met een paraplu te schuilen voor de spuitende champagne.
Kim K-circus
Het optreden van Kardashian viel slecht bij de vaste gezichten in de paddock. "Kims gedrag wordt misschien in Los Angeles getolereerd, maar de Europeanen zien het anders", zo stelt een ingewijde tegenover de The Sun. "Het had om de coureurs moeten draaien, maar het werd een Kim K-circus". Een andere aanwezige voegt daaraan toe dat mensen met afgrijzen toekeken hoe F1-tradities werden genegeerd. "Brundle negeren is één ding, maar schuilen voor de champagne met een paraplu, ging voor velen een stap te ver."
Kritiek vanuit de coureursvrouwen
Niet alleen bij fans van de sport hebben met afgrijzen zitten kijken naar het gedrag van Hamilton zijn vermeende nieuwe vlam. Ook bij de andere partners van de coureurs viel de houding verkeerd. Zo zou Alexandra Leclerc, de kersverse vrouw van Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc, net als een aantal andere vriendinnen van coureurs niet gecharmeerd zijn geweest van haar nieuwe gezelschap. "Kims lichaamstaal richting haar was op het randje van onbeleefd. Het was vervelend om te zien", aldus de bron.
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