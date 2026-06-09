Max Verstappen en Christijan Albers hebben in een gezamenlijk interview een opvallende anekdote gedeeld over een uit de hand gelopen hardloopsessie. De analist van Viaplay probeerde aan te haken bij de viervoudig wereldkampioen, maar moest dat bekopen met dusdanige kuitpijn dat hij naar eigen zeggen bijna een ambulance nodig had.

Verstappen beleeft momenteel een uitdagende fase in het Formule 1-seizoen, nadat hij onlangs in Monaco al vroeg moest opgeven vanwege een defecte motor. Terwijl de coureur van Red Bull Racing kampt met de betrouwbaarheid en balans van de RB22, was er tijdens een ontmoeting met oud-coureur Albers toch ruimte voor een luchtig moment. De twee kwamen elkaar tegen in de paddock, waar Verstappen vertelde dat hij de analist regelmatig grote afstanden ziet afleggen. "Ik zie Christijan altijd rennen joh. Ja, tien kilometer, vijftien kilometer, zestien kilometer", aldus de Nederlander bij Viaplay.

Artikel gaat verder onder video

Albers verborg pijn

Albers haakte daarop in door een specifieke ontmoeting tijdens het hardlopen aan te halen. De voormalig Formule 1-coureur besloot spontaan om een stuk met Verstappen mee te rennen, maar kreeg daar al snel spijt van. "Ik had zo'n last van mijn kuit", blikte Albers terug op het incident. De analist wilde zich echter niet laten kennen tegenover de regerend kopman van Red Bull. "Maar ik denk: f*ck it, jongen, ik ga toch niet laten zien aan Max dat ik last heb van mijn kuit", zo vertelde hij lachend.

Albers verborg pijn

De pijn werd uiteindelijk zo hevig dat het scheiden van hun wegen als een verlossing kwam voor Albers. Toen Verstappen rechtsaf sloeg en hijzelf de andere kant op ging, besefte de analist pas echt hoeveel schade hij had aangericht. "Nou, ik moest bijna een ambulance bellen om me op te laten halen. Het was verschrikkelijk", bekende hij. Verstappen, die zich momenteel voorbereidt op de aanstaande Grand Prix van Spanje, kon wel lachen om de actie van zijn landgenoot. "Hij liet zich niet kennen in ieder geval", zo sloot de Red Bull-coureur af.

Gerelateerd