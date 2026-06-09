Alpine dwingt FIA-zitting af: podium Hadjar donderdag in gevaar tijdens online meeting
Alpine dwingt FIA-zitting af: podium Hadjar donderdag in gevaar tijdens online meeting
Het team van Alpine heeft een officieel verzoek tot herziening ingediend bij de FIA en nu weten we dat aanstaande donderdag tijdens een online hoorzitting deze 'Right to Review' wordt behandeld. De Franse renstal hoopt de straffen van Pierre Gasly uit de Grand Prix van Monaco terug te draaien.
Mocht Alpine hierin slagen, dan kan dit directe gevolgen hebben voor Red Bull Racing. Isack Hadjar loopt in dat scenario namelijk het risico om zijn behaalde podiumplaats in het prinsdom alsnog kwijt te raken. De stewards hebben bevestigd dat de vertegenwoordigers van Alpine zich op donderdag 11 juni om 13:00 uur moeten melden voor een videovergadering. Het protest, dat afgelopen zondag al werd ingediend, richt zich op de beslissingen rondom wagen nummer tien wegens een overtreding van de technische reglementen. De internationale autosportbond heeft laten weten dat de zitting uit twee delen zal bestaan. In eerste instantie wordt er alleen gekeken of het team daadwerkelijk met nieuwe informatie op de proppen komt.
Nieuw bewijs
Om de zaak daadwerkelijk te heropenen, moet Alpine voldoen aan strikte voorwaarden van de FIA. Tijdens het eerste deel van de hoorzitting moet de renstal aantonen dat er een significant nieuw bewijs op tafel ligt. Pas als de vier dienstdoende stewards oordelen dat dit nieuwe element inderdaad bestaat, zal er op een later moment een tweede zitting worden belegd om de straf inhoudelijk opnieuw te beoordelen. Ook andere betrokken partijen mogen de stewards om toestemming vragen om bij de zitting aanwezig te zijn.
Hadjar
Voor Red Bull Racing en Hadjar is het nu afwachten geblazen. De jonge Fransman kende in Monaco een bewogen weekend, maar wist ondanks een zware crash in de eerste vrije training en motorproblemen tijdens de race toch verrassend als derde over de streep te komen. Dit betekende zijn allereerste podiumplek voor de Oostenrijkse formatie. Als de straffen van Gasly echter met succes worden aangevochten en teruggedraaid, dreigt Hadjar deze historische derde plaats weer in te moeten leveren.
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