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Verstappen

Verstappen tijdens Grand Prix van Monaco gespot op boot

Verstappen — Foto: © IMAGO
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Verstappen tijdens Grand Prix van Monaco gespot op boot

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen viel natuurlijk al in de allereerste ronde van de Grand Prix van Monaco uit met motorproblemen tijdens de start en was dus vroeg klaar in zijn eigen woonplaats. De Nederlander had weinig trek om nog uitgebreid te blijven hangen op het circuit en nam de benen via het water.

Bij het doven van de lichten kon Verstappen niet van zijn plek komen en bleek hij problemen met de motor te hebben, waardoor al zijn ambities op een mooi resultaat in zijn woonplaats direct door het putje gespoeld konden worden: zijn race was klaar na twee seconden. Nadat hij uit zijn wagen was gestapt verscheen hij even kort bij de media en liet hij al weten dat het 500 meter voor hem was om naar huis te komen en dat dan ook te gaan doen.

Verstappen stapt boot op

Verstappen - zoals we hem kennen - bleek de daad bij het woord te voegen en pakte de boel in. Fans wisten de viervoudig wereldkampioen nog tijdens de race te spotten tijdens het instappen van zijn boot om huiswaarts te keren. De Nederlander was dus nog voor het avondeten thuis en had zo nog een lange dag om samen met zijn familie van de zondag te genieten na een zeperd van jewelste.

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