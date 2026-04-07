Miami

Het tijdschema voor de Grand Prix van Miami

Miami — Foto: © IMAGO

Het tijdschema voor de Grand Prix van Miami

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel de lentestop momenteel is aangebroken, zijn de teams achter de schermen druk bezig met allerlei verbeteringen voor hun wagens. Het eerste weekend in mei staat namelijk omcirkeld, want dan wordt het Formule 1-spektakel hervat met de wedstrijd in Miami.

Kimi Antonelli is momenteel de gevierde man, met twee overwinningen op rij. De jongeling van Mercedes heeft na drie Grand Prix-weekenden 72 punten achter zijn naam en leidt het kampioenschap. Teamgenoot George Russell vinden we terug op P2 met 63 punten, terwijl Charles Leclerc vanaf P3 toekijkt met 49 punten. Max Verstappen is vooral bezig met de problemen van de RB22 en bezet de negende plek in het klassement met 12 verzamelde punten.

Miami International Autodrome

Begin mei staat de wedstrijd op het Miami International Autodrome op het programma. Het circuit is speciaal voor de koningsklasse uit de grond gestampt rondom het Hard Rock Stadium. De baan is 5,4 kilometer lang en werd voor het eerst in 2022 bezocht door de Formule 1. De Grand Prix wordt verreden over 57 ronden en Verstappen heeft nog altijd het ronderecord op zijn naam staan met een tijd van 1:29.708, neergezet in 2023.

Tijdschema Grand Prix van Miami

Het raceweekend in Miami begint op vrijdag 1 mei met de eerste, maar ook enige vrije training, die om 18:30 uur van start gaat. Om 22:30 uur volgt de sprintkwalificatie. Zaterdag 2 mei om 18:00 uur begint de formatieronde voor de Sprint, en om 22:00 uur start de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag. De Grand Prix van Miami begint zondag 3 mei om 22:00 uur.

Vrijdag 1 mei
18:30 uur: Eerste vrije training
22:30 uur: Sprintkwalificatie

Zaterdag 2 mei
18:00 uur: Sprint
22:00 uur: Kwalificatie

Zondag 3 mei
22:00 uur: Grand Prix van Miami

'Ferrari jaagt op Mercedes en test nieuwe vloer tijdens filmdag'

