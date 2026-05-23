George Russell heeft na afloop van de Sprint voor de F1 Grand Prix van Canada gereageerd op het intense gevecht met Andrea Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur wist de zaterdagse race in Montreal winnend af te sluiten, maar het duel met de jonge Italiaan zorgde voor de nodige spanning. Hij wijst echter niet naar zijn teamgenoot, maar lijkt de werknemers van het circuit de schuld te geven.

De wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve kende een hectisch verloop. Russell startte vanaf de pole position, maar moest hard werken om de overwinning veilig te stellen. In de zesde ronde kwam hij tweemaal in aanraking met Antonelli, waarbij de WK-leider bij de eerste bocht buiten de baan werd gedwongen. De negentienjarige coureur beklaagde zich vervolgens over de boardradio over het verdedigende werk van zijn meer ervaren teamgenoot en eiste een straf. Uiteindelijk eindigde Lando Norris als tweede en moest Antonelli genoegen nemen met de derde plaats.

Artikel gaat verder onder video

Russell verrast door actie teamgenoot

In de mediapen reageerde Russell nuchter op de situatie. "Het was gewoon vechten voor mijn positie en ik was verrast dat hij de inhaalactie buitenom probeerde", zo vertelt de Brit tegenover Viaplay. Volgens hem lag het probleem deels bij de conditie van het asfalt. "De mensen van het circuit hebben de baan helaas niet zo goed schoongemaakt", legt hij uit. "We hebben in de Formule 2 en F1 Academy gezien dat iedereen die van de racelijn afwijkt echt moeite heeft met de grip. Als coureur aan de binnenkant ga je maar één richting op", aldus de huidige nummer twee uit het kampioenschap.

"That was very naughty!" ?



The Mercedes duo brawl for the lead in the Canada Sprint ?#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/d7Cj76s2La — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Geen onderzoek door de FIA

Hoewel de gemoederen tijdens de race even hoog opliepen, besloten de FIA-stewards om geen officieel onderzoek in te stellen naar het voorval tussen de twee coureurs van het dominante Mercedes. Het incident werd niet eens officieel genoteerd door de wedstrijdleiding. Voor Russell is daarmee de kous af. "Ik moet het nog terugzien", geeft hij toe. "Maar ik had geen slechte bedoelingen en ik heb veel respect voor hem. Voor mij is het niet onderzocht, dus dat geeft me de gemoedsrust dat ik niets verkeerd heb gedaan", besluit de winnaar van de Sprint.

Gerelateerd