Mol ziet enorme stap Mercedes in Canada: 'Goeiedag zeg, vier tienden gewonnen'
Olav Mol heeft gezien dat Mercedes een flinke stap voorwaarts heeft gezet met het nieuwe updatepakket voor de Grand Prix van Canada. De analist stelt dat de renstal zeven aanpassingen heeft doorgevoerd die gerelateerd zijn aan het vermogen, waarmee de auto vier tienden van een seconde sneller zou zijn geworden.
Tijdens de eerste en enige vrije training op vrijdag domineerde Mercedes direct de tijdenlijst. Kimi Antonelli klokte de snelste tijd, op de voet gevolgd door teamgenoot George Russell. De hoofdcommentator van Grand Prix Radio steekt zijn enthousiasme danwel schrik bij Race Café over de meegenomen onderdelen dan ook niet onder stoelen of banken. "Mercedes heeft de beste update meegenomen, goeiedag zeg!", aldus Mol. Op de vraag om hoeveel aanpassingen het gaat, is hij stellig. "Zeven. Allemaal power-gerelateerd. Ik denk dat ze vier tienden gewonnen hebben met die auto."
Omvangrijk pakket in Montreal
De inschatting van de ervaren autosportjournalist sluit aan bij de geluiden uit de paddock, waar technische analyses wijzen op een verwachte tijdswinst van ongeveer drie tienden van een seconde per ronde. Het omvangrijke pakket voor de W17 bestaat onder meer uit een verlaagde voorvleugel, significante wijzigingen aan de vloerplaat en grotere luchtinlaten voor de remmen om de zware omstandigheden op het Circuit Gilles Villeneuve aan te kunnen. Het doel van deze aanpassingen is het creëren van een stabieler aerodynamisch platform, waardoor de wagen minder gevoelig is voor wisselende omstandigheden.
Zeven tienden
Waar de Duitse formatie flink heeft uitgepakt, bleef het bij de concurrentie opvallend stil. Mol wijst daarbij specifiek naar Ferrari, het team waarvoor Lewis Hamilton momenteel uitkomt. De Brit sloot de sessie als derde af op ruim zeven tienden van Antonelli. "Nu hebben ze gewoon zeven tienden naar Lewis Hamilton", merkt hij op. "Ferrari heeft helemaal niks meegenomen aan updates, vind ik ook wel vrij bijzonder". Max Verstappen kende eveneens een lastigere start van het sprintweekend en kwam niet verder dan de vijfde tijd, op negen tienden van de leider.
