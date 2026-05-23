Kimi Antonelli heeft de sprintrace in Canada als derde afgesloten. De Mercedes-coureur ging tot het uiterste om teammaat George Russell voorbij te gaan voor de eerste plaats, maar belandde tot twee keer toe in het gras.

Russell ving de sprintrace in Montreal aan vanaf pole position, met Antonelli daarachter op P2. Voor het eerst dit seizoen verloren beide Mercedes-coureurs geen posities bij de start, waarna het duo als eerste en tweede door de eerste bochtencombinaties ging. Antonelli opende vervolgens al snel de aanval op zijn teammaat, maar ving tot twee keer toe bot. De negentienjarige coureur maakte contact met Russell en belandde bij beide pogingen in het gras. Lando Norris wist te profiteren en nam de tweede plaats van Antonelli over. Russell kwam als eerste over de streep, gevolgd door Norris en Antonelli.

Antonelli witheet

Antonelli was witheet over de boodradio en legde de schuld volledig bij Russell, al leek de Mercedes-coureur met name bij zijn tweede poging, van behoorlijk ver te komen. Uiteindelijk bemoeide ook teammaas Toto Wolff zich ermee. De Oostenrijker riep over de boodradio van Antonelli dat hij zich gedeisd moest houden en zijn frustraties niet over de boordradio moest uiten.

Antonelli niet blij met Russell

"Het was een zwaar gevecht", vertelt Antonelli na afloop. "De pace was goed. Ik probeerde mijn aanval in te zetten. Ik moet het even terugzien. Ik reed ernaast en werd van de baan geduwd, maar het is wat het is. Ik maakte vervolgens een fout in bocht acht. Ik blokkeerde en vloog over een hobbel. Dat was niet goed voor onze race. Ik moet het allemaal even terugzien."

