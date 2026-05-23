close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026

Verstappen met opmerkelijke verklaring voor teleurstellende kwalificatie: "Voeten vlogen van de pedalen"

Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen met opmerkelijke verklaring voor teleurstellende kwalificatie: "Voeten vlogen van de pedalen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen heeft een uiterst moeizame sprintkwalificatie achter de rug in Canada. De viervoudig wereldkampioen kampte op het Circuit Gilles Villeneuve met een hevig stuiterende Red Bull, waardoor zijn voeten zelfs van de pedalen loskwamen. Verstappen kwam uiteindelijk niet verder dan de zevende startplek voor de Sprint en uitte na afloop zijn frustraties over de wegligging van de auto.

Hij begon de sessie nog voortvarend met een derde tijd in het eerste kwalificatiedeel, maar viel in SQ2 ver terug naar de negende positie. In de beslissende fase wist de Verstappen nog enkele plekken goed te maken om zich als zevende te kwalificeren, ruim een halve seconde achter polesitter George Russell. Hoewel het circuit in Montreal in 2024 nog opnieuw is geasfalteerd, zorgden de vele hobbels voor grote problemen bij de Limburger.

Voeten van de pedalen

Gevraagd naar de uitkomst van de kwalificatie, gaf de Red Bull-coureur aan dat het resultaat in de lijn der verwachting lag. "Ik ben niet verrast", stelde Verstappen tegenover Sky Sports F1. "Mijn gevoel in de auto was gewoon niet goed. Ik worstelde enorm met de wegligging van de wagen, dus overal op de hobbels kon ik niet vol op het gas gaan." De problemen waren zo hevig dat het hem fysiek belemmerde in de cockpit. "Mijn voeten vlogen zelfs van de pedalen, dus ja, dat maakte het heel moeilijk om consistent te presteren. En dat is iets wat we moeten onderzoeken."

Verstappen accepteert dan ook dat hij de situatie op de korte termijn niet kan verbeteren. "Het was niet geweldig. Dus we zitten daar natuurlijk aan vast voor de Sprint", legt hij uit. De afstelling van zijn RB22 kan vanwege parc fermé-reglementen pas tussen de Sprint en de kwalificatie voor de Grand Prix aangepast worden. "Maar er zijn nog wat andere dingen die we moeten te begrijpen, en hopelijk is dat dan een beetje beter voor de kwalificatie."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Canada Circuit Gilles Villeneuve sprint

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"

Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"

  • 2 uur geleden
  • 6
Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"

Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"

  • 3 uur geleden
  • 5
Verstappen zevende in niemandsland tijdens Sprint: "Dit probleem hebben we al jaren"

Verstappen zevende in niemandsland tijdens Sprint: "Dit probleem hebben we al jaren"

  • 2 uur geleden
  • 1
LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen? Live

LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen?

  • 18 minuten geleden
Verstappen verklaart privacy dochter Lily: "Ze moet later zelf beslissen of ze dat wil"

Verstappen verklaart privacy dochter Lily: "Ze moet later zelf beslissen of ze dat wil"

  • Vandaag 16:33
  • 3
Verstappen wijst naar Montoya: "Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben?"

Verstappen wijst naar Montoya: "Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben?"

  • Vandaag 08:51
  • 27

Grand Prix van Canada

21:37
Russell geeft het circuit de schuld van touché Antonelli: 'Dat hebben ze niet goed gedaan'
21:25
LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen?
21:01
Stella verwijst Red Bull-transfer Piastri naar de prullenbak: "Het is heel duidelijk"
19:47
Diskwalificatie dreigt nadat FIA technische overtreding ontdekt na Sprint in Canada

Net binnen

21:37
Russell geeft het circuit de schuld van touché Antonelli: 'Dat hebben ze niet goed gedaan'
21:25
Live
LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen?
21:13
Antonelli iets rustiger op persconferentie: 'Maar geluk dat we niet allebei crashten'
21:01
Stella verwijst Red Bull-transfer Piastri naar de prullenbak: "Het is heel duidelijk"
20:50
Russell kan weinig met 'emotionele' Antonelli: "Kans dat dat lukt is vrij klein"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen? Live

LIVE | Kwalificatie GP Canada: Gaan de Red Bull-aanpassingen Verstappen helpen?

18 minuten geleden
Mekies reageert op Piastri-geruchten: staat hij bovenaan het lijstje met vervangers van Verstappen? Laurent Mekies

Mekies reageert op Piastri-geruchten: staat hij bovenaan het lijstje met vervangers van Verstappen?

1 uur geleden
Red Bull is bereid mee te werken na brandbrief van McLaren aan de FIA Red Bull

Red Bull is bereid mee te werken na brandbrief van McLaren aan de FIA

2 uur geleden
Antonelli twee keer in het gras in gevecht met Russell: "Ik werd eraf geduwd" Kimi Antonelli

Antonelli twee keer in het gras in gevecht met Russell: "Ik werd eraf geduwd"

2 uur geleden 2
Ontdek het op Google Play
x