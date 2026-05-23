Verstappen met opmerkelijke verklaring voor teleurstellende kwalificatie: "Voeten vlogen van de pedalen"
Max Verstappen heeft een uiterst moeizame sprintkwalificatie achter de rug in Canada. De viervoudig wereldkampioen kampte op het Circuit Gilles Villeneuve met een hevig stuiterende Red Bull, waardoor zijn voeten zelfs van de pedalen loskwamen. Verstappen kwam uiteindelijk niet verder dan de zevende startplek voor de Sprint en uitte na afloop zijn frustraties over de wegligging van de auto.
Hij begon de sessie nog voortvarend met een derde tijd in het eerste kwalificatiedeel, maar viel in SQ2 ver terug naar de negende positie. In de beslissende fase wist de Verstappen nog enkele plekken goed te maken om zich als zevende te kwalificeren, ruim een halve seconde achter polesitter George Russell. Hoewel het circuit in Montreal in 2024 nog opnieuw is geasfalteerd, zorgden de vele hobbels voor grote problemen bij de Limburger.
Voeten van de pedalen
Gevraagd naar de uitkomst van de kwalificatie, gaf de Red Bull-coureur aan dat het resultaat in de lijn der verwachting lag. "Ik ben niet verrast", stelde Verstappen tegenover Sky Sports F1. "Mijn gevoel in de auto was gewoon niet goed. Ik worstelde enorm met de wegligging van de wagen, dus overal op de hobbels kon ik niet vol op het gas gaan." De problemen waren zo hevig dat het hem fysiek belemmerde in de cockpit. "Mijn voeten vlogen zelfs van de pedalen, dus ja, dat maakte het heel moeilijk om consistent te presteren. En dat is iets wat we moeten onderzoeken."
Verstappen accepteert dan ook dat hij de situatie op de korte termijn niet kan verbeteren. "Het was niet geweldig. Dus we zitten daar natuurlijk aan vast voor de Sprint", legt hij uit. De afstelling van zijn RB22 kan vanwege parc fermé-reglementen pas tussen de Sprint en de kwalificatie voor de Grand Prix aangepast worden. "Maar er zijn nog wat andere dingen die we moeten te begrijpen, en hopelijk is dat dan een beetje beter voor de kwalificatie."
