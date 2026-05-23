Russell after taking sprint pole in Canada

Russell haalt schouders op na Antonelli-gevecht: "Ik ben blij dat we hier allebei staan"

Russell after taking sprint pole in Canada — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell heeft zijn voorlopige prima weekend een vervolg gegeven door de sprintrace op zijn naam te schrijven na een zeer intens gevecht met niemand minder dan teamgenoot Kimi Antonelli. Na afloop van de sessie reageert de Britse rijder op zijn race.

Het was een heerlijke sprintrace op Circuit Gilles Villeneuve, waar het volgende hoofdstuk geschreven zou worden in het nu al heerlijke gevecht tussen de jonge Antonelli en de ervaren Russell. De twee kwamen elkaar tegen op de baan, wisten elkaar ternauwernood te ontwijken en het zorgde voor een flinke portie woede en irritatie bij de jongste van het stel. Uiteindelijk trok Russell dus aan het langste eind en schreef hij de sprintrace op zijn naam. Het zorgde voor een ongemakkelijk podiuminterview, waar Antonelli met name zijn irritatie niet kon verbergen.

Russell haalt schouders op

Russell ging er wat luchtiger mee om: "Het was een coole race, had ik het net over met Lando. Het was een lastige race met de overtake mode. Ik had een mooi gevecht met Kimi", zo stelt hij. Russell kan het niet laten toch een klein sneertje uit te delen: "Ik ben blij dat we hier allebei staan na de race." De Brit vervolgt: "Ik maakte me niet echt druk. Miami is geen geweldig circuit voor mij en er zat een hele hoop tijd tussen op de kalender. Dan hebben mensen een hoop te zeggen. Ik wilde gewoon weer gaan racen. Ik kijk uit naar de rest van vandaag."

