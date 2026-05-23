Russell pakt heetgebakerde sprintrace na Antonelli-gevecht, Verstappen kleurloos op P7

Om klokslag 18:00 uur was het tijd voor de sprintrace van de Grand Prix van Canada met George Russell en Kimi Antonelli voorop, terwijl Max Verstappen de rit vanaf de zevende plek moest aanvangen. De sprint werd een prooi voor Russell na een niet zo vriendelijk gevecht met zijn teammaat.

Na een redelijk veelbewogen vrijdag in Canada was het op zaterdag allereerst tijd voor de sprintrace op Circuit Gilles Villeneuve. In de kwalificatie waren het de top vier teams die in slagvolgorde wisten te kwalificeren: Mercedes 1-2, McLaren 3-4, Ferrari 5-6, Red Bull 7-8. Een mooie startopstelling, waarbij dus Russell de man was die de sprint vanaf pole mocht beginnen, wetende dat de start zeker niet het beste onderdeel is van zijn bolide.

Mercedes vol in gevecht

Zoals gebruikelijk was het bij de start dus vrezen geblazen voor de Mercedessen, maar dit keer ging het eindelijk goed voor Toto Wolff en zijn manschappen. Russell en Antonelli wisten eindelijk eens positie te behouden, terwijl daarachter Piastri wel een plekje verloor aan Lewis Hamilton. Voor Verstappen was het ook eindelijk eens een keer een start die er mocht wezen, al won hij er ook niks mee. Hij kwam de eerste ronden door als P7, de plek waar hij ook begon. Vanaf daar was het even settelen, al besloot Mercedes om het gas vol open te trekken.

Dat leek even goed te gaan, totdat Russell en Antonelli besloten om maar eens vol met elkaar in gevecht te gaan op de baan. Het ging bijna fout voor Wolff zijn team door het intense gevecht tussen de Zilverpijlen en Antonelli viel door het gevecht zelfs terug tot P3, achter Norris. De Italiaan was totaal niet gediend van het gedrag van zijn oudere teammaat en liet zich meermaals gaan op de boardradio om zijn ongenoegen te laten blijken. Daar was Wolff dan weer niet helemaal blij mee: "Focus je op het rijden, Kimi. Niet op het zeuren."

Driemans gevecht om de zege

Terwijl Isack Hadjar zijn wagen in de garage parkeerde en even later weer gewoon naar buiten reed, ging de chaos op de baan onverminderd door. Nadat de Mercedessen het op de baan uitvochten, had Norris ineens de snelheid gevonden en wist hij Russell uitstekend bij te benen. Later sloot ook Antonelli weer aan in de top drie en stevenden we af op een ontzettend spannend slot van deze sprintrace met drie mannen die de zege konden ruiken. Nico Hülkenberg werd door de wedstrijdleiding bovendien nog getrakteerd op een tien seconden tijdstraf.

Richting het einde van de race steeg de spanning om de raceoverwinning, maar uiteindelijk bleek geen van de coureurs meer in staat om toch nog een geslaagde aanval te wagen, al probeerde de jongste van het stel het nog wel vlak voor het ingaan van de allerlaatste ronde. Dit mislukte echter, wat betekent dat Russell deze sprint wint, Norris als tweede over de streep komt en Antonelli als derde eindigt. Verstappen reed een relatief kleurloze race: hij begint en eindigt zevende.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever

