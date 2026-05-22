George Russell in Shanghai

Russell slaat terug na belabberd Miami: "Nooit aan mezelf getwijfeld"

George Russell in Shanghai — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell heeft op vrijdag beslag gelegd op de felbegeerde pole position voor de sprintrace in Canada. De Brit, getergd door alles wat natuurlijk gezegd en geschreven wordt in zijn strijd met Kimi Antonelli, is vanzelfsprekend blij met zijn prestatie in Montreal.

Daar waar Russell aan het begin van het seizoen de gedoodverfde favoriet voor de wereldtitel van 2026 was, heeft hij voorlopig zijn handen voor aan de jonge Antonelli. Met name in Miami beleefde de Brit een weekend om zeer snel te vergeten en begon de druk op de 'kopman' van Mercedes dan ook steeds meer te groeien en groeien. Ondertussen waren er enkele weken om na te denken voor de ervaren rijder en heeft hij zich kunnen hergroeperen. Gevolg: een pole position voor de sprintrace van morgen, al zat Antonelli wel dichtbij.

Geweldig na Miami

Na afloop van de sessie is de Brit zich bewust van de essentie van deze prestatie na de zeperd in Miami. "Het voelt natuurlijk geweldig na een zwaar Miami, maar ik heb nooit aan mezelf getwijfeld. Dit is een fantastisch circuit, met veel grip, en ik ben blij dat het vandaag zo goed is gegaan", zo jubelt de Mercedes-rijder. "De upgrade voelt geweldig, het team heeft fantastisch werk verricht om dit te realiseren. Ik ben blij dat het op de auto zit en blij om weer op P1 te staan ​​- het is alweer een tijdje geleden.."

