Russell verslaat Antonelli en pakt de sprintpole, Verstappen valt terug naar P7

George Russell heeft met een 1:12.965 de sprintpole weten te pakken in Canada. Kimi Antonelli kwam minder dan een tiende tekort op P2 en Lando Norris vertrekt zaterdag vanaf de derde startpositie. Voor Max Verstappen zat er niet meer in dan de zevende tijd, voor teamgenoot Isack Hadjar.

De sprintkwalificatie ging om klokslag 22:30 uur van start. Dat gebeurde onder prima omstandigheden. Zo was het kwik gestegen naar 20 graden Celsius en lag de baantemperatuur rond de 41 graden Celsius. Na de vrije training in Montreal liet Mercedes zien dat de updates de W17 een stuk sneller hadden gemaakt, maar McLaren zat er niet ver achter.

SQ1: Albon en Lawson komen niet in actie; Alonso zorgt voor rode vlag

SQ1 begon niet met 22 auto’s, maar met 20 wagens. Zo bleef Alexander Albon in de pitbox staan, want de schade aan zijn Williams was te fors om nog op tijd hersteld te zijn voor de start van de sprintkwalificatie. Ook Liam Lawson stond nog aan de pitmuur tijdens de start van de sessie en hij kwam ook niet in actie.

Hamilton was de eerste van de topteams met een tijd achter zijn naam; met een 1:15.459 klom hij na de openingsminuten naar P1. Die tijd stond er niet lang, want teamgenoot Leclerc haalde er direct vier tienden vanaf en Russell haalde er nog een hap vanaf met een 1:14.772. Verstappen was ondertussen ook aan het aanzetten en met een 1:14.476 was hij weer de snelste, een tijd waar ook de beide mannen van McLaren niet aan konden tippen. Dat kon Antonelli wel, want met een 1:14.010 verdrong hij Verstappen naar P2. Hamilton wist even later de eerste coureur in de 1:13 te worden en was goed op dreef.

Met iets meer dan één minuut te gaan was het Alonso die voor een code rood zorgde. De Spanjaard plantte zijn AMR26 frontaal in de TecPro-barrière in bocht drie. Na herstelwerkzaamheden van ongeveer een kwartier werd de baan weer vrijgegeven met 1 minuut en 46 seconden op de klok en dat betekende dat de coureurs die nog voor een rondje gingen haast moesten maken. Gasly viel daarbij uit, want hij kwam niet op tijd over de streep, net als Pérez. Ook Stroll, Bottas, Albon en Lawson bleven hangen in SQ1.

He is out of the car and ok

SQ2: Verstappen kent problemen, maar weet door te stoten naar SQ3

Toen het licht op groen ging voor SQ2 kwam direct het hele veld naar buiten, op Verstappen na, die ervoor koos om ‘out-of-sync’ te gaan. Russell stond met nog drie minuten te gaan bovenaan met een 1:13.466, voor teamgenoot Antonelli. Hamilton was ook de hele sessie snel en sloot aan op P3, voor de mannen van McLaren. Verstappen was inmiddels ook naar buiten gekomen om zich op te maken voor zijn snelle ronde. Met een 1:14.412 was P9 de positie waarin hij zich wist te nestelen, nog achter teamgenoot Hadjar en vier tienden langzamer dan zijn tijd in SQ1. Toch koos de Nederlander ervoor om naar binnen te gaan en via de boardradio werd duidelijk dat Verstappen niet blij was met de wagen.

In de gevarenzone werd het ook spannend, maar toen de vlag viel was het Sainz die zichzelf op de valreep veilig wist te rijden. Hülkenberg, Bortoleto, Colapinto, Ocon, Bearman en Alonso vielen af.

Top tien-kwalificatie

Hamilton was de eerste in SQ3 die ging aanzetten voor een snel rondje, maar de Engelsman zag de achterkant van de SF-26 in bocht twee uitbreken en liet gelijk het rondje lopen. Een ronde later kwam de zevenvoudig kampioen met een 1:13.411 en stond daarmee op de voorlopige poleposition. Verstappen kwam er niet aan en was bijna één tiende te langzaam. Norris moest zelfs zes tienden toegeven en Russell sprong naar de voorlopige poleposition met een 1:13.194. Ook Antonelli kon er niet aan komen en moest het doen met de derde tijd, nog achter Hamilton.

Hamilton ging er in de tweede run nog even voor zitten en was wederom met paarse tijden bezig. Ook Verstappen was rap, maar kon nog geen paars neerzetten. Hamilton wist zijn tijd te verbeteren, maar niet zijn positie. Verstappen kon zich ook verbeteren, maar bleef op P4 hangen. Norris wist vervolgens de tweede tijd te rijden en het was wachten op Antonelli. Russell ging vervolgens naar een 1:12.965! Antonelli sloot aan op P2, voor de mannen van McLaren. Verstappen schoof uiteindelijk naar P7, voor teamgenoot Hadjar.

