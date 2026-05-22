Antonelli troeft Russell af in chaotische VT1 in Canada, Albon raakt bosmarmot

Kimi Antonelli was de snelste tijdens de eerste en enige vrije training in Canada. De Italiaan wisselde P1 af met teamgenoot George Russell, die uiteindelijk op P2 iets meer dan één tiende tekortkwam. Lewis Hamilton reed de derde tijd. Max Verstappen kwam niet verder dan P5, maar gaf bijna een seconde toe in een sessie die tot driemaal toe werd onderbroken door een rode vlag, waardoor de FIA uiteindelijk extra tijd toekende.

Voor de eerste en enige vrije training in Montreal was het ongeveer 16 graden Celsius. De baantemperatuur lag op 36,5 graden en de wind was zwak tot matig. Mercedes had vooral veel nieuwe onderdelen meegenomen en McLaren bracht het tweede gedeelte van de updates mee waarmee het in Miami al was gestart. Red Bull had ook nieuwe onderdelen meegenomen, maar daarbij ging het vooral om circuitspecifieke updates.

Artikel gaat verder onder video

Openingsfase: Lawson valt stil en zorgt voor code rood

Om klokslag 18:30 uur ging het licht op groen in Montreal en een afgeladen huis kreeg daarmee de start van de sessie voor de kiezen. Nico Hülkenberg was als eerste de baan op gereden, voor Lindblad, Bortoleto, Alonso, Pérez, Bearman en Ocon. De baan was nog stoffig, zo was direct te zien, ondanks dat de F1 Academy en de Formule 2 eerder op de dag al een sessie hadden gereden. Franco Colapinto was na een aantal minuten de eerste met problemen. Hij meldde problemen met zijn gaspedaal en rolde op die manier de pitstraat binnen, waardoor de sessie niet onderbroken hoefde te worden.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️



Liam Lawson has stopped at the side of the track, and gets out of his Racing Bulls car! ❌#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/99Ik5XaR0Y — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Het waren Verstappen en Piastri die in de openingsfase met elkaar stuivertje aan het wisselen waren. De Nederlander stond bovenaan met een 1:17.432, maar daar kwam Piastri onderdoor met een 1:16.879. Even later topte de Nederlander die tijd weer met een 1:15.895 en sloot teamgenoot Hadjar op iets minder dan vier tienden aan op P2. Norris was vervolgens bezig met een snelle tijd, maar moest dat rondje afbreken omdat de Virtual Safety Car door de FIA werd uitgeroepen. Liam Lawson zag namelijk zijn Racing Bulls stilvallen in bocht één. “M’n versnellingsbak zit vast,” gaf hij aan over de boardradio. Even later volgde een rode vlag om de wagen van de Nieuw-Zeelander van de baan te halen

Albon raakt bosmarmot en moet Williams parkeren

Na de neutralisatie was het Alonso die opviel. De Spanjaard wist zichzelf naar de vijfde tijd te rijden, zij het op de rode banden, terwijl het gros van het veld op de witte banden zijn tijden had neergezet. Ook Lance Stroll kreeg een poging op rood en wist zichzelf naar P14 te rijden. Bovenaan de tijdenlijst wisselden Russell, Antonelli en Piastri zich continu af, waarbij de Australiër uiteindelijk met een 1:14.963 het snelste rondje reed. Met nog 37 minuten te gaan kwam ook Verstappen weer de baan op met opvallend veel flow-vis-verf, waarmee het team de nodige luchtwervelingen wil meten. Daarna werd wederom de rode vlag gezwaaid en ditmaal was het voor Alexander Albon, die op het rechte stuk tussen bocht zeven en acht stilstond. Een herhaling bleef uit en later werd duidelijk dat de Williams-coureur een bosmarmot had geraakt en daarom zijn wagen moest parkeren.

? RED FLAG ?



Alex Albon has had a crash in his Williams ?



He is out of the car and ok#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/jca4LWx6ot — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

FIA last extra tijd in na code rood

Met nog 20 minuten te gaan werd bekend dat de FIA nog een kwartier aan de vrije training toevoegt, vanwege de tijd dat de rode vlag actief was. Daardoor hebben de teams tijdens het sprintweekend, waarin al slechts één training beschikbaar is, nog wat extra tijd om de afstelling goed te krijgen. Met dus nog 35 minuten te gaan kozen de teams voor de longruns en bij Verstappen gaf het stuur meer weerstand dan eerder in de sessie, zo vertelde hij aan race-engineer Gianpiero Lambiase.

Mercedes-duo knokt om snelste tijd

Het waren vervolgens Russell en Antonelli die de toon zetten in de resterende minuten. Antonelli wist met 1:14.670 naar P1 te springen, maar daar kwam teamgenoot Russell met meer dan twee tienden onderdoor. Even later was het vervolgens weer de klassementsleider die met een 1:14.392 naar de snelste tijd sprong. Ook bleek bocht drie voor veel coureurs wat lastig te zijn in de omstandigheden. Norris schoot namelijk twee keer door het gras en ook Verstappen kon zijn RB22 niet altijd op de baan houden.

Sending it right up against the wall! ?‍??



Antonelli is pushing on a lap which elevates him to the top of the timesheets so far, with a 1:14.392 ?#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/bNAQk5G9kC — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Met nog vijftien minuten te gaan was het Russell die wederom een hap uit de tijd van Antonelli nam. Met een 1:13.850 sprong hij naar P1, maar de Engelsman had dan ook het rode rubber onder zijn W17 zitten. Antonelli ging een ronde later ook over naar de softbanden en pakte met meer dan vier tienden de snelste tijd weer terug. Piastri leek daaraan te kunnen tippen, maar verslikte zich in bocht 13 en verremde zich.

Slotfase: Ocon zorgt voor derde rode vlag

Ook Verstappen kwam de baan op, op de rode banden, maar de Mercedessen waren simpelweg te snel. Met een 1:14.366 kwam de Nederlander bijna een seconde tekort en wist hij zichzelf naar P5 te rijden. Russell verloor ondertussen de controle over de W17 in bocht één en gleed over het gras richting de muur, waar hij precies voor tot stilstand kwam. Daarna was het Ocon die zonder voorvleugel over de baan reed en daarvoor werd de rode vlag voor de derde maal gezwaaid. Met nog minder dan één minuut kwam de coureurs nog de baan op, maar tijdsverbeteringen zaten er niet meer in.

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd