Alex Albon rijdt bosmarmot aan en crasht tijdens eerste vrije training Canada
Alex Albon rijdt bosmarmot aan en crasht tijdens eerste vrije training Canada
Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Canada werd de sessie op het Circuit Gilles Villeneuve kortstondig afgevlagd door een crash van Alex Albon. Opvallend genoeg werden er op televisie geen beelden getoond en nu weten we waarom: hij reed namelijk een bosmarmot aan.
We zijn weer in Canada en ze zijn er - zoals bijna elk jaar - weer: de beruchte bosmarmotten die we regelmatig terug zien keren tijdens de races in Noord-Amerika. In het verleden moesten rijders al meermaals uitwijken voor de beestjes in Montreal. In het verleden zijn marmotten meerdere keren op de baan verschenen tijdens de Grand Prix van Canada. Dat levert vanzelfsprekend gevaar op voor zowel de dieren als de coureurs. De dieren zijn klein genoeg om via openingen bij de barrières op het circuit terecht te komen, maar groot genoeg om schade te veroorzaken of een serieuze afleiding te vormen wanneer ze plotseling op de racelijn verschijnen terwijl de auto’s met hoge snelheid voorbijrazen.
Albon rijdt marmot aan
Waar het vaak goed is gegaan, is het dit keer toch verkeerd afgelopen voor één van de beestjes. Tijdens de eerste vrije training was het Albon die in de muur was beland en vervolgens zagen we hem opvallend lachend de pitbox van Williams binnenlopen, iets dat we toch zelden zien als iemand zelf crasht. Ook kwamen er geen herhalingen tijdens de televisie-uitzending en dat is dus door de marmot die Albon aangereden blijkt te hebben. Mocht je die beelden toch graag willen zien, zijn ze hier te bekijken.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Canada: wie begint het weekend als beste?
- 3 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'
Waarom zijn er zoveel bosmarmotten tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada?
Coulthard looft 'old-school' Verstappen: "Enige F1-coureur die dit durft"
Verstappen positief over nieuwe FIA-wijziging 2027: “Bijna terug naar normaal” | GPFans News
Net binnen
Antonelli troeft Russell af in chaotische VT1 in Canada, Albon raakt bosmarmot
- 1 uur geleden
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Canada: wie begint het weekend als beste?
- 3 uur geleden
Mekies blijft bij controversiële Lambiase-uitspraken: 'Naar McLaren om teambaas te worden'
- 10 minuten geleden
Mercedes vervangt 'koppelingspaddle' bij Antonelli na dramastarts in 2026
- 33 minuten geleden
Verstappen heeft zure nasmaak na 24h Nürburgring: "Je hebt alles onder controle"
- 53 minuten geleden
- 1
Alex Albon rijdt bosmarmot aan en crasht tijdens eerste vrije training Canada
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Vandaag 13:20
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei