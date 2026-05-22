albon

Alex Albon rijdt bosmarmot aan en crasht tijdens eerste vrije training Canada

albon — Foto: © IMAGO
Alex Albon rijdt bosmarmot aan en crasht tijdens eerste vrije training Canada

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Canada werd de sessie op het Circuit Gilles Villeneuve kortstondig afgevlagd door een crash van Alex Albon. Opvallend genoeg werden er op televisie geen beelden getoond en nu weten we waarom: hij reed namelijk een bosmarmot aan.

We zijn weer in Canada en ze zijn er - zoals bijna elk jaar - weer: de beruchte bosmarmotten die we regelmatig terug zien keren tijdens de races in Noord-Amerika. In het verleden moesten rijders al meermaals uitwijken voor de beestjes in Montreal. In het verleden zijn marmotten meerdere keren op de baan verschenen tijdens de Grand Prix van Canada. Dat levert vanzelfsprekend gevaar op voor zowel de dieren als de coureurs. De dieren zijn klein genoeg om via openingen bij de barrières op het circuit terecht te komen, maar groot genoeg om schade te veroorzaken of een serieuze afleiding te vormen wanneer ze plotseling op de racelijn verschijnen terwijl de auto’s met hoge snelheid voorbijrazen.

Albon rijdt marmot aan

Waar het vaak goed is gegaan, is het dit keer toch verkeerd afgelopen voor één van de beestjes. Tijdens de eerste vrije training was het Albon die in de muur was beland en vervolgens zagen we hem opvallend lachend de pitbox van Williams binnenlopen, iets dat we toch zelden zien als iemand zelf crasht. Ook kwamen er geen herhalingen tijdens de televisie-uitzending en dat is dus door de marmot die Albon aangereden blijkt te hebben. Mocht je die beelden toch graag willen zien, zijn ze hier te bekijken.

Illman onthult wat Jos Verstappen en Toto Wolff bespraken in Canada

  Vandaag 17:24
Mercedes vervangt 'koppelingspaddle' bij Antonelli na dramastarts in 2026

  33 minuten geleden
Antonelli troeft Russell af in chaotische VT1 in Canada, Albon raakt bosmarmot

  1 uur geleden
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Canada: wie begint het weekend als beste?

'Niet alle fabrikanten steunen FIA-plan voor motorwijziging in 2027'

  Vandaag 16:44
Vandaag 14:02

