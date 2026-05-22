Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Canada werd de sessie op het Circuit Gilles Villeneuve kortstondig afgevlagd door een crash van Alex Albon. Opvallend genoeg werden er op televisie geen beelden getoond en nu weten we waarom: hij reed namelijk een bosmarmot aan.

We zijn weer in Canada en ze zijn er - zoals bijna elk jaar - weer: de beruchte bosmarmotten die we regelmatig terug zien keren tijdens de races in Noord-Amerika. In het verleden moesten rijders al meermaals uitwijken voor de beestjes in Montreal. In het verleden zijn marmotten meerdere keren op de baan verschenen tijdens de Grand Prix van Canada. Dat levert vanzelfsprekend gevaar op voor zowel de dieren als de coureurs. De dieren zijn klein genoeg om via openingen bij de barrières op het circuit terecht te komen, maar groot genoeg om schade te veroorzaken of een serieuze afleiding te vormen wanneer ze plotseling op de racelijn verschijnen terwijl de auto’s met hoge snelheid voorbijrazen.

Albon rijdt marmot aan

Waar het vaak goed is gegaan, is het dit keer toch verkeerd afgelopen voor één van de beestjes. Tijdens de eerste vrije training was het Albon die in de muur was beland en vervolgens zagen we hem opvallend lachend de pitbox van Williams binnenlopen, iets dat we toch zelden zien als iemand zelf crasht. Ook kwamen er geen herhalingen tijdens de televisie-uitzending en dat is dus door de marmot die Albon aangereden blijkt te hebben. Mocht je die beelden toch graag willen zien, zijn ze hier te bekijken.

