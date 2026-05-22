Hoewel Gabriel Bortoleto onder de indruk is van Kimi Antonelli en de reeks van drie overwinningen op rij, vindt de Braziliaan het bij F1.com te ver gaan om de klassementsleider te zien als de nieuwe Max Verstappen.

Antonelli rijdt in 2026 zijn tweede jaar in de Formule 1 en heeft met de W17 van Mercedes een wagen waarmee overwinningen gepakt kunnen worden. Bortoleto kent Antonelli nog uit de opstapklassen en in 2024 ging niet Antonelli, maar Bortoleto met het Formule 2-kampioenschap naar huis.

Artikel gaat verder onder video

Vergelijking tussen Antonelli en Verstappen gaat mank

Toch is het momenteel Antonelli die het kampioenschap leidt en Ted Kravitz vraagt aan de Audi-coureur of de Mercedes-coureur op het niveau van Verstappen zit: “Kimi is extreem getalenteerd. Zit hij op het niveau van Verstappen? Daar moet je hem de tijd voor geven. Ik denk dat het niet eerlijk is om hem te vergelijken met Max of überhaupt iemand met Max. Max heeft al zoveel bereikt.” Daarnaast is Antonelli een generatiegenoot van Bortoleto en daardoor kijkt de Braziliaanse coureur er ook iets anders naar: “Laten we vooral rustig blijven en het is niet aan mij om iemand te beoordelen die dezelfde leeftijd als ik heeft. Ik heb dezelfde leeftijd als hem en veel tegen hem geracet. Dus ik praat liever niet op die manier over iemand waar ik tegen race. Momenteel heeft hij een goede auto en doet hij het goed en levert hij in de openingsfase van het seizoen, met drie overwinningen op rij.”

De teamgenoot van Nico Hülkenberg deelt dan ook de complimenten uit aan Antonelli en hoopt vooral zelf ook op een kans met een topwagen: “Hopelijk krijgen we allemaal snel een goede auto en een kans om hetzelfde te doen.”

Gerelateerd