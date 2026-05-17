Na een heleboel voorbereidingen en eerdere races op de Nürburgring Nordschleife, maakt Max Verstappen nu eindelijk zijn debuut in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen deelt de nummer-3-Mercedes-AMG van het door Winward Racing gerunde Verstappen Racing met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella. De wedstrijd is om 15:00 uur van start gegaan met 159 auto's, waarvan 41 in de snelste SP 9-klasse voor GT3-auto's. De uitzending, Verstappens onboard en de live timing vind je onderaan het artikel.

UPDATE 16:00 UUR: Juncadella nam de eerste stint op zich en ging van P4 naar P3. De Spanjaard is als één van de laatsten naar binnen gekomen, wat een langere pitstop betekende voor de Verstappen Racing-auto. Door de undercuts van de andere teams zijn ze teruggevallen naar P10. Max heeft zojuist de auto overgenomen voor zijn allereerste stint met nog 23 uur te gaan.

UPDATE 18:00 UUR: Een aantal GT3-rivalen van Verstappen Racing hebben pech meegemaakt. Poleman Mirko Bortolotti (Red Bull-Lamborghini) had meteen een lekke band na een touché met Juncadella en Marco Mapelli (Schaeffler-Lamborghini) kreeg een flinke tijdstraf vanwege een valse start. De KCMG-Mercedes-AMG en de Scherer Sport PHX-Audi maakten samen een flinke crash mee halverwege de derde stint. Thierry Vermeulen had net de leidende Realize Kondo-Ferrari van Thomas Neubauer overgenomen, maar ging ook hard de muur in, toen hij een langzamere Cayman moest ontwijken.

Tijdens uren twee en drie van de race heeft Verstappen een dubbelstint gedaan. Door de bovenstaande chaos te vermijden en een regenbuitje te overleven, schoof hij een aantal plekken op. Daarna heeft hij Ayhancan Güven (Manthey-Porsche), Dennis Olsen (Haupt-Mustang) en Christian Krognes (Walkenhorst-Aston Martin) ingehaald. Verstappen is van P10 naar de leiding gereden.

UPDATE 19:00 UUR: Door een mix van lokale regen en olie op de baan zijn nog eens twee topteams uit de GT3-klasse gecrasht. Kévin Estre met de Manthey-Porsche en Arjun Maini met de nummer-64-Mustang gingen hard de muur in bij Brünnchen. Gounon is bij Verstappen Racing ingestapt en vecht met Olsen en Krognes om de leiding.

UPDATE 21:00 UUR: Meerdere kleine regenbuien arriveerden boven de Nürburgring Nordschleife. Aangezien het circuit zo lang is, krijg je te maken met droge stukken asfalt en compleet natte sectoren. Winward Racing besloot beide auto's naar binnen te halen. Auer en Verstappen Racing zijn daardoor aan de leiding gekomen voor de andere Winward-wagen, de nummer-80 van Ravenol met Fabian Schiller. Mattia Drudi lag met de Walkenhorst-Aston Martin aan kop, maar kwam een ronde te laat binnen voor regenbanden. De Sanmarinees is teruggevallen naar P3 in een gevecht met de BMW M3 Touring van Connor De Phillippi, die een tijdstraf van 45 seconden moest incasseren vanwege een snelheidsovertreding door dubbelgeel. Het is nu dus Verstappen P1 en Ravenol P2 met nog 18 uur te gaan.

UPDATE 23:00 UUR: Na de chaotische eerste acht uur beginnen teams nu eindelijk een beetje in een ritme te komen. Het weer is voor nu ook even gekalmeerd. De Winward-Mercedes-AMG's - met de Ravenol-auto van Luca Stolz en de Verstappen-auto van Juncadella - rijden twee minuten voor de rest van het veld. De nummer-34-Walkenhorst-Aston Martin, nummer-99-ROWE-BMW en de M3 Touring vinden we verder in de top vijf. Morris Schuring is een Nederlander waar we ook goed op moeten letten. Zijn nummer-44-Falken-Porsche is opgeschoven naar P6.

UPDATE 23:45 UUR: Juncadella is Stolz voorbijgestoken om terug aan de leiding te komen, maar de teamgenoten blijven binnen een seconde van elkaar. Helaas is Schuring zojuist gecrasht bij Flugplatz, toen hij de langzamere BMW Z4 GT3 van Saugmotoren-coureur Valentin Lachenmayer moest ontwijken. Zijn wedstrijd is ten einde gekomen.

UPDATE 0:30 UUR: Juncadella is bezig met een dubbelstint, terwijl Maro Engel de Ravenol-auto van Stolz heeft overgenomen. De Mercedes-AMG's proberen in een ritme te blijven, maar vechten ook met elkaar. Engel is Juncadella voorbij gegaan net na middernacht. De nummer-34-Walkenhorst-Aston Martin, nummer-99-ROWE-BMW en de BMW M3 Touring completeren de huidige top vijf. De High Class-Porsche van Harry King, die tweede lag binnen de GT3 Pro-Am-klasse en binnen de algemene top tien, is gespind op het Grand Prix-gedeelte en het duurt erg lang om de auto uit de grindbak te krijgen.

UPDATE 2:30 UUR: Max Verstappen heeft de auto van Juncadella overgenomen rond twee uur 's nachts. Hij reed meteen het gat dicht naar Engel en de twee begonnen als een malle te vechten om de leiding. Er was zelfs een touché, toen ze bij Tiergarten twee achterblijvers moesten ontwijken. Ondertussen heeft de Dunlop-Porsche van Alessio Picariello een hevige crash meegemaakt vanaf P7. Mex Jansen heeft ook schade opgelopen, toen zijn Walkenhorst-Aston Martin van achter werd aangereden bij een slow zone.

Back comes Engel, but it almost ends in tears at the fastest part of the track! 🫣



— Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) May 17, 2026

