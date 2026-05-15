Pole for Engstler in 24h Nurburgring

Lamborghini één-twee voor pole, Verstappen Racing komt slechts acht tienden tekort

Pole for Engstler in 24h Nurburgring
Lamborghini één-twee voor pole, Verstappen Racing komt slechts acht tienden tekort

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Alle kwalificaties voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring zitten erop. Luca Engstler heeft de pole position gepakt voor de beruchte wedstrijd in de Eifel door een rondetijd van 8:11.123 neer te zetten achter het stuur van de nummer-84-Lamborghini van Red Bull Team ABT. Dani Juncadella is vierde geworden achter het stuur van de Mercedes-AMG van Verstappen Racing.

Voor Top Qualifying 3, de pole shootout voor de twaalf beste GT3-bolides, werd nog de derde en laatste 'normale' kwalificatiesessie verreden voor de negentien lagere klasses. De 'YouTube'-Porsche 911 GT3 Cup, de AT2-auto van Black Falcon Team Fanatec met Manuel Metzger en content creators Jimmy Broadbent, Steve Alvarez 'Super GT' Brown en Misha Charoudin, was het snelst met een tijd van 8:37.721. Er waren drie klappers, toen er halverwege de sessie van 65 minuten plotseling harde regen viel. De nummer-320-Four Motors-Porsche, nummer-899-W&S-BMW en nummer-925-Huber-Porsche raakten allemaal de vangrail.

Juncadella mocht als derde vertrekken

Vervolgens was het tijd voor Top Qualifying 3. In plaats van een groepskwalificatie kregen de twaalf coureurs ieder de kans om twee getimede ronden te doen. Nadat de auto's op de startgrid waren opgesteld, werden ze één voor één losgelaten in deze volgorde:

1. Frédéric Vervisch in de nummer-67-Haupt-Mustang
2. Thomas Preining in de nummer-911-Manthey-Porsche
3. Dani Juncadella in de nummer-3-Verstappen-Mercedes-AMG
4. David Pittard in de nummer-47-KCMG-Mercedes-AMG
5. Luca Engstler in de nummer-84-Red Bull ABT-Lamborghini
6. Thomas Neubauer in de nummer-45-Realize Kondo-Ferrari
7. Raffaele Marciello in de nummer-1-ROWE-BMW
8. Marco Mapelli in de nummer-130-Schaeffler-Lamborghini
9. Nicki Thiim in de nummer-34-Walkenhorst-Aston Martin
10. Maximilian Paul in de nummer-7-Konrad-Lamborghini
11. Frank Stippler in de nummer-64-Haupt-Mustang
12. Christopher Haase in de nummer-16-Scherer Sport PHX-Audi

Lamborghini één-twee

Top Qualifying 3 verliep zonder enig incident en dus kon iedereen twee vrije ronden doen. Lamborghini is heel sterk naar voren gekomen en ABT Motorsport heeft een één-tweeresultaat gepakt. De pole position is naar Engstler gegaan met een 8:11.123. Mapelli in de groene Schaeffler-Huracán kwam slechts 0.345 seconden tekort. Haase completeerde de top drie, terwijl Juncadella op slechts 0.021 seconden afstand van de Audi genoegen moest nemen met P4. Beide zaten binnen negen tienden van de Lamborghini's.

Paul werd zesde achter Neubauer en zijn Konrad-Lamborghini wordt onderzocht vanwege een mogelijke overtreding bij de startprocedure van TQ3. Stippler klokte de zevende tijd voor Preining, Marciello, Pittard, Thiim en Vervisch.

