Schaeffler ABT Lamborghini at the Nurburgring

Teamgenoot Catsburg snelste na Top Qualifying 1 en 2, Verstappen met hakken over de sloot door

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Tijdens Top Qualifying 1 en 2 werd bepaald wie door mochten naar de pole shootout van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Max Verstappen kroop achter het stuur tijdens TQ2 en heeft er met een tijd van 8:11.614 voor gezorgd dat Mercedes-AMG Team Verstappen Racing om de pole mag strijden in Top Qualifying 3. Nicky Catsburgs teamgenoot Nick Yelloly was het allersnelst van iedereen na TQ1 en TQ2 met de Lamborghini van Schaeffler Team ABT.

Aan Top Qualifying 1 mochten alle 49 auto's uit de klasses SP 9 (GT3), AT1, SP-X en SP-Pro meedoen. Het was een groepskwalificatie van een halfuur. Voor KKrämer Racing was het een sessie om te vergeten, aangezien Michele Di Martino meteen de nummer-33-Audi in de bandenstapels parkeerde op de Grand Prix-Strecke. Kelvin van der Linde maakte een spin mee in Brünnchen, maar het geluk bij een ongeluk is dat hij in één van de vijf auto's rijdt die met zekerheid al in TQ3 zit. Verder waren er geen incidenten te melden in TQ1.

Auer in de top vijf in Top Qualifying 1

Mattia Drudi zorgde er met een tijd van 8:12.135 voor dat de nummer-34-Walkenhorst-Aston Martin bovenaan stond aan het einde van TQ1. De San Marinees versloeg de Mustang van Fabio Scherer, Lamborghini van Nicky Catsburg, Audi van Alexander Sims, en Verstappens teamgenoot Lucas Auer. De onderstaande top twintig mocht door naar TQ2.

Net als de nummer-1-ROWE-BMW van Van der Linde en Sims' Audi, zijn er nog drie auto's die dankzij hun resultaten in de afgelopen NLS-wedstrijden al zeker zijn van een plekje in TQ3. Dat zijn de nummer-45-Realize Kondo-Ferrari, nummer-47-KCMG-Mercedes-AMG en nummer-84-Red Bull ABT-Lamborghini. Met twaalf plekken in TQ3 waarvan vijf al vergeven, betekende het dat de top zeven van TQ2 door zou gaan.

Verstappen met de hakken over de sloot door

Wie sowieso niet door zou gaan naar TQ3, was Maro Engel. Hij crashte met de Ravenol-Mercedes-AMG bij Hatzenbach, waardoor de ophanging afbrak, en zette geen rondetijd neer.

Verstappen opende TQ2 als snelste met een 8:14.459 voor Drudi's ploegmaat Christian Krognes. Vanwege de Code 60 voor de crash van Engel, kwamen er een tijdje geen verbeteringen. Toen de beschadigde AMG veiliggesteld was, kwam iedereen naar buiten op nieuwe banden.

De viervoudig wereldkampioen verbeterde met een 8:11.614, maar vijf concurrenten waren nog rapper. Yelloly klokte uiteindelijk de beste ronde met een 8:10.485 voor Krognes, Ayhancan Güven (nummer-911-Manthey-Porsche) en de Mustangs van Arjun Maini en Dennis Olsen. Verstappen zakte naar P6 en gaat dus met de hakken over de sloot door naar TQ3, de pole shootout. Christian Engelhart met de Konrad-Lamborghini was de laatste om een plekje te verzekeren voor de laatste kwalificatiesessie.

Nu na TQ1 en TQ2 vindt de derde 'normale' kwalificatiesessie plaats voor de normale klasses. Top Qualifying 3 begint vanmiddag om 13:35 uur. Dani Juncadella neemt TQ3 op zich met de Mercedes-AMG van Verstappen Racing. Aangezien Max al is ingezet in TQ2, mag hij TQ3 niet doen.

Lamborghini één-twee voor pole, Verstappen Racing komt slechts acht tienden tekort

LIVE | Verstappen Racing in Top Qualifying 3 voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

Verstappen mag door naar Top Qualifying 3 en is tevreden: "Het is super moeilijk"

Haase kijkt uit naar 24h Nürburgring: "Vervult me met trots om met Verstappen te vechten"

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde

