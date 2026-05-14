ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde
ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde
De tweede kwalificatie, de nachtsessie voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, hebben we achter de rug. Kelvin van der Linde klokte de snelste tijd met een 9:19.884 achter het stuur van de nummer-1-BMW van ROWE Racing, voordat de regen opnieuw viel. Max Verstappen heeft zijn verplichte ronde in het donker voltooid en is daarmee goedgekeurd voor de race.
Q2 verliep gelukkig wat minder chaotisch dan Q1 eerder deze donderdag. Er waren gedurende deze nachttraining van drie en een half uur minder incidenten te melden. De Dacia Logan spinde in de Karussell en veroorzaakte een file, terwijl Dorian Boccolacci in de nummer-17-Dunlop-Porsche de vangrails schampte bij het opkomen van de Döttinger Höhe. Luca Stolz in de nummer-80-Ravenol-Mercedes-AMG maakte een onschuldige spin mee. In de GT3-klasse moeten de nummer-18-Lionspeed GP-Porsche en de nummer-40-Koopman-BMW Z4 een stop-and-go penalty van 45 seconden incasseren na de start van de race. Beiden reden te hard door een Code 60-zone.
Verstappen goedgekeurd voor nachtstints
Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella hadden ieder een aantal ronden verreden, voordat Verstappen zelf achter het stuur kroop van zijn nummer-3-Mercedes-AMG. De crew van Winward Racing had de wagen uit de garage geduwd, maar toen begon de regen wel erg heftig te worden. De Limburger werd weer naar binnen geduwd en stapte eventjes uit om te wachten voor iets drogere omstandigheden. Met nog driekwartier te gaan, voltooide Verstappen zijn eerste getimede ronde in het donker. De viervoudig wereldkampioen kwam nog een paar keer naar buiten om meteen weer naar binnen te gaan, maar die ene ronde was genoeg om goedgekeurd te worden voor de nachtstints tijdens de race op zaterdag en zondag.
Van der Linde snelste voor hevige regen
Het regende lichtjes aan het begin van deze tweede kwalificatie, voordat het een uur lang droog bleef. Daarna openden de hemelsluizen zich. De rondetijden die na Q1 bleven staan, werden dan ook niet verbeterd in Q2. Kévin Estre in de nummer-911-Manthey-Porsche was in de openingsfase het snelst met een 9:38.693, voordat Klaus Bachler (nummer-44-Falken-Porsche) er met vijf seconden onderdoor ging. Jordan Pepper (nummer-1-ROWE-BMW) zette vervolgens een 9:32.061 neer. Kelvin van der Linde nam het van zijn Zuid-Afrikaanse landgenoot over en klokte een 9:28.223. Na rappe tijden van Estres ploegmaat Thomas Preining en van de gerepareerde nummer-24-Lionspeed GP-Porsche van Ricardo Feller, verbeterde Van der Linde nog eens met een 9:19.884.
De teammanager van de nummer-17-Dunlop-Porsche zal zich moeten melden bij de stewards, nadat Alessio Picariello een paar sectoren rondreed zonder koplampen. De nummer-67-Haupt-Mustang was na de opgeblazen motor in Q1 gerepareerd en kwam in het laatste halfuurtje van Q2 nog in actie. De nummer-86-High Class-Porsche werd de zwarte vlag getoond en moest gedwongen richting de pits. Harry King werd namelijk gespot met een camera op zijn helm en dat is verboden. De Brit zal daar waarschijnlijk een boete voor krijgen van een paar honderd euro.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE | Verstappen in nacht-kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee
- Vandaag 19:52
Preining waarschuwt Verstappen en concurrentie: "Volste vertrouwen in dat wij kunnen winnen"
- Vandaag 18:59
- 1
Engel vereerd om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"
- Vandaag 16:26
- 2
Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie
- Vandaag 15:21
Nürburgring 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde
Preining waarschuwt Verstappen en concurrentie: "Volste vertrouwen in dat wij kunnen winnen"
Boete uitgedeeld na bijzonder gevaarlijke crash in Q1, Porsche-damesteam trekt zich terug
Engel vereerd om teamgenoten te zijn met 'nuchtere' Verstappen: "Hij eist geen speciale behandeling"
Net binnen
ROWE-BMW snelste in Q2, Verstappen overleeft hevige regen voor verplichte nachtronde
- 19 minuten geleden
Verstappen treft rivaal na potje moddergooien in media, Alonso deelt pensioenupdate | GPFans Recap
- 2 uur geleden
Hülkenberg is klaar met alle kritiek: 'Als je het niet leuk vindt, kijk je niet'
- 3 uur geleden
LIVE | Verstappen in nacht-kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee
- Vandaag 19:52
Verstappen onvoorbereid de Nürburgnacht in: dit staat de Nederlander te wachten
- Vandaag 19:50
- 2
Preining waarschuwt Verstappen en concurrentie: "Volste vertrouwen in dat wij kunnen winnen"
- Vandaag 18:59
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Vandaag 07:00
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april