De tweede kwalificatie, de nachtsessie voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, hebben we achter de rug. Kelvin van der Linde klokte de snelste tijd met een 9:19.884 achter het stuur van de nummer-1-BMW van ROWE Racing, voordat de regen opnieuw viel. Max Verstappen heeft zijn verplichte ronde in het donker voltooid en is daarmee goedgekeurd voor de race.

Q2 verliep gelukkig wat minder chaotisch dan Q1 eerder deze donderdag. Er waren gedurende deze nachttraining van drie en een half uur minder incidenten te melden. De Dacia Logan spinde in de Karussell en veroorzaakte een file, terwijl Dorian Boccolacci in de nummer-17-Dunlop-Porsche de vangrails schampte bij het opkomen van de Döttinger Höhe. Luca Stolz in de nummer-80-Ravenol-Mercedes-AMG maakte een onschuldige spin mee. In de GT3-klasse moeten de nummer-18-Lionspeed GP-Porsche en de nummer-40-Koopman-BMW Z4 een stop-and-go penalty van 45 seconden incasseren na de start van de race. Beiden reden te hard door een Code 60-zone.

Verstappen goedgekeurd voor nachtstints

Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella hadden ieder een aantal ronden verreden, voordat Verstappen zelf achter het stuur kroop van zijn nummer-3-Mercedes-AMG. De crew van Winward Racing had de wagen uit de garage geduwd, maar toen begon de regen wel erg heftig te worden. De Limburger werd weer naar binnen geduwd en stapte eventjes uit om te wachten voor iets drogere omstandigheden. Met nog driekwartier te gaan, voltooide Verstappen zijn eerste getimede ronde in het donker. De viervoudig wereldkampioen kwam nog een paar keer naar buiten om meteen weer naar binnen te gaan, maar die ene ronde was genoeg om goedgekeurd te worden voor de nachtstints tijdens de race op zaterdag en zondag.

Even four world titles can't prepare you for these conditions on the Nordschleife...



Van der Linde snelste voor hevige regen

Het regende lichtjes aan het begin van deze tweede kwalificatie, voordat het een uur lang droog bleef. Daarna openden de hemelsluizen zich. De rondetijden die na Q1 bleven staan, werden dan ook niet verbeterd in Q2. Kévin Estre in de nummer-911-Manthey-Porsche was in de openingsfase het snelst met een 9:38.693, voordat Klaus Bachler (nummer-44-Falken-Porsche) er met vijf seconden onderdoor ging. Jordan Pepper (nummer-1-ROWE-BMW) zette vervolgens een 9:32.061 neer. Kelvin van der Linde nam het van zijn Zuid-Afrikaanse landgenoot over en klokte een 9:28.223. Na rappe tijden van Estres ploegmaat Thomas Preining en van de gerepareerde nummer-24-Lionspeed GP-Porsche van Ricardo Feller, verbeterde Van der Linde nog eens met een 9:19.884.

De teammanager van de nummer-17-Dunlop-Porsche zal zich moeten melden bij de stewards, nadat Alessio Picariello een paar sectoren rondreed zonder koplampen. De nummer-67-Haupt-Mustang was na de opgeblazen motor in Q1 gerepareerd en kwam in het laatste halfuurtje van Q2 nog in actie. De nummer-86-High Class-Porsche werd de zwarte vlag getoond en moest gedwongen richting de pits. Harry King werd namelijk gespot met een camera op zijn helm en dat is verboden. De Brit zal daar waarschijnlijk een boete voor krijgen van een paar honderd euro.

