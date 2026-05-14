Verstappen onvoorbereid de Nürburgnacht in: dit staat de Nederlander te wachten
Max Verstappen heeft zich het afgelopen jaar zo goed mogelijk proberen voor te bereiden op zijn deelname aan de 24h Nürburgring. Iets waar hij zich echter nog niet op kon voorbereiden, is het rijden in de nacht. Wellicht één van de gevaarlijkste en verraderlijke onderdelen van de hele race. Krijg hier een indicatie hoe dat eraan toegaat.
Dit weekend is het dan eindelijk zover voor Verstappen: hij gaat zijn droom in vervulling laten komen door deel te nemen aan de prestigieuze en zeer beruchte 24-uursrace op de Nürburgring-Nordschleife. Een race die bekendstaat om het gevaarlijke, veelzijdige circuit, waar uiteraard ook in de nacht gereden gaat worden. Ondanks een sterke voorbereiding voor Verstappen, lukte het om uiteenlopende redenen nog niet om kilometers te maken in de nacht, waardoor dat voor Verstappen dit weekend voor het eerst zal gaan gebeuren. Op het hobbelige en soms onoverzichtelijke circuit, met uiteraard ook veel gebrek aan licht, kan dat een gevaarlijke en zware opgave zijn. Check hieronder hoe dat eruit ziet.
