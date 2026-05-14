LIVE | Verstappen in nacht-kwalificatie voor 24h Nürburgring: volg hier alles live mee

De tweede kwalificatie voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring gaat om 20:00 uur van start. Max Verstappen zal bij Mercedes-AMG Team Verstappen Racing de auto delen met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella, en de viervoudig wereldkampioen gaat voor het eerst de Nordschleife in het pikkedonker betreden. Volg hier live alles mee tijdens de sessie die drie en een half uur lang zal duren.

Kwalificatie 2 is de tweede van drie sessies waarin de startopstelling bepaald zal worden voor de lagere klasses. Voor SP 9, AT1, SP-X en SP-Pro (in totaal 49 auto's) is dit eigenlijk gewoon een nachttraining. Lees hier hoe het kwalificatiesysteem werkt voor de 24h Nürburgring. Deelname aan deze sessie in het donker is verplicht.

