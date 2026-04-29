De ADAC RAVENOL 24h Nürburgring komt steeds dichterbij en ondertussen heeft de organisatie bekendgemaakt wie een gegarandeerde plek heeft bemachtigd in de zogeheten 'Top Qualifying 3'. Max Verstappen samen met Mercedes-AMG Team Verstappen Racing is niet zo'n plek aangewezen. Hoe zit dat precies? GPFans legt uit hoe de kwalificatie voor de 24-uursrace in de Eifel werkt.

De kwalificatie is opgedeeld in zes verschillende sessies. Op donderdagmiddag 14 mei is de eerste kwalificatiesessie van twee uur. In de avond, tot in de late uurtjes, is de tweede kwalificatie van drie en een half uur. Op vrijdagmiddag 15 mei is er nog een derde kwalificatie van 65 minuten. Hieraan mogen echter niet de Top Qualifying-auto's meedoen.

Wat is Top Qualifying dan? De bovengenoemde drie kwalificatiesessies zijn voor Verstappen en zijn GT3-concurrenten puur vrije trainingen; ze bepalen namelijk alleen de grid voor de lagere klasses. De startopstelling voor SP 9 (GT3), SP 11* (GT2), AT1, SP-Pro en SP-X wordt bepaald in Top Qualifying, wat ook weer verdeeld is in drie verschillende sessies.

*Er zijn geen teams met een GT2-auto, dus in feite bestaat de SP 11-klasse niet.

Afvallers na Top Qualifying 1 en Top Qualifying 2

Top Qualifying 1 op vrijdagochtend duurt een half uur en alle, naar verwachting, 49 auto's uit SP 9, AT1, SP-Pro en SP-X mogen hieraan meedoen. De top 20 kwalificeert zich voor Top Qualifying 2, die vrijwel direct na het einde van TQ1 begint - het lijkt heel erg op Q1 en Q2 zoals we dat kennen in de Formule 1. Top Qualifying 2 duurt eveneens een half uur. De top 7 gaat vervolgens door naar Top Qualifying 3, maar er doen twaalf auto's mee aan die sessie. Er zijn namelijk vijf teams die zich al van een plekje in TQ3 hebben verzekerd. Die vijf teams hoeven niet (maar mogen wel, als ze dat willen) meedoen aan TQ1 en TQ2.

Gegarandeerde plekken in pole shootout

Top Qualifying 3 is niet een groepskwalificatie zoals TQ1 en TQ2, maar het is een pole shootout waarin de twaalf coureurs ieder twee getimede ronden neer mogen zetten. Er worden gaten gecreëerd tussen de auto's om de kans dat coureurs elkaar gaan ophouden, te minimaliseren.

Vijf auto's staan dus al met zekerheid in TQ3. Dat zijn:

1. #45-Ferrari van Realize Kondo Racing with Rinaldi

2. #16-Audi van Scherer Sport PHX

3. #47-Mercedes-AMG van KCMG

4. #1-BMW van ROWE Racing

5. #84-Lamborghini van Red Bull Team ABT

En de zeven overgebleven plekken in TQ3 zijn dus voor de zeven snelste teams uit TQ2.

Waarom zijn deze vijf auto's uitgekozen? Dat komt door hun prestaties in de eerdere races van de Nürburgring Langstrecken-Serie en in de ADAC 24h Qualifiers. Drie plekken zijn vergeven voor de auto's met de theoretisch beste rondetijden van de kwalificaties en races van NLS1, NLS2 en NL3, één plek is vergeven voor de auto met de theoretisch beste rondetijd van de kwalificatie in de 24h Qualifiers, en één plek is vergeven voor de auto met de theoretisch beste rondetijd van de races in de 24h Qualifiers. De #3-Mercedes-AMG van Verstappen Racing zat hier dus niet tussen.

Een belangrijke regel waar teams rekening mee moeten houden is dat coureurs niet meer dan één Top Qualifying mogen doen. Bijvoorbeeld, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing mag Max Verstappen niet inzetten in TQ1 én TQ3.

