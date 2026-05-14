Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zal George Russell keihard terugslaan in de interne titelstrijd met zijn teamgenoot Kimi Antonelli. De Oostenrijker benadrukt dat de 28-jarige coureur mentaal onbreekbaar is en de strijd om het wereldkampioenschap absoluut nog niet heeft opgegeven.

De 19-jarige Antonelli beleeft een ijzersterke seizoensstart in zijn tweede jaar en gaat momenteel met honderd punten soeverein aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Italiaan wist de afgelopen drie Grands Prix in China, Japan en Miami op zijn naam te schrijven, waarmee hij een gat heeft geslagen naar de concurrentie. Russell volgt momenteel op de tweede plaats in de tussenstand met een achterstand van twintig punten op zijn jongere stalgenoot. Tijdens het meest recente raceweekend in Miami eindigde de Brit als vierde, terwijl Antonelli er met de volle buit vandoor ging.

Vechtersmentaliteit

Ondanks de recente zegereeks van Antonelli maakt Wolff zich bij Sky Sports geen enkele zorgen over de mentale weerbaarheid van Russell. "George is een killer. Wat hem zo goed maakt, is dat hij nooit stopt met vechten of aanvallen", aldus de teambaas tegenover de Britse zender over de instelling van de Brit. Wolff heeft er alle vertrouwen in dat de ervaren coureur zich zal terugvechten in de titelstrijd. "Ik heb hem gedurende zijn hele carrière gezien in de opstapklassen, in de kartsport en hier. Hij gaat hiervoor en zal geen middel onbeproefd laten." Hij verwacht dan ook dat beide rijders het hele jaar door op het scherpst van de snede om de punten zullen strijden. "Ik twijfel er niet aan dat die twee het hele seizoen om de punten zullen strijden."

Analyse van Miami

De mindere prestatie van Russell in Miami werd door de coureur zelf grotendeels toegeschreven aan het gebrek aan grip op het asfalt in Florida. Wolff bevestigt dat beeld na een uitgebreide analyse van de telemetrie en data na de race. "Hij analyseert deze dingen, kijkt naar de data en trekt zijn conclusies. De conclusie is dat hij zich nooit helemaal op zijn gemak heeft gevoeld op deze baan en dat hij het gladde asfalt nooit prettig vond", legt de teambaas uit over de worsteling van zijn pupil. De focus binnen het team uit Brackley ligt inmiddels volledig op de volgende krachtmeting in Noord-Amerika. "Dat is het. Vinkje erachter. Hij kijkt uit naar Montreal", voegt hij daaraan toe. Wolff benadrukt ten slotte dat het in dit stadium van het seizoen geen zin heeft om nu al obsessief bezig te zijn met de definitieve eindstand van het kampioenschap.

