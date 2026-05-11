Volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone gaat de strijd om de wereldtitel dit seizoen uitsluitend tussen Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen. De 95-jarige Brit stelt dat George Russell geen kans meer maakt op het kampioenschap, ondanks zijn sterke start van het jaar. Dat laat hij optekenen in een interview met de Zwitserse krant Blick.

Voorafgaand aan het seizoen werd Russell nog gezien als de grote favoriet voor de titel, mede door zijn ervaring en de verwachting dat Mercedes over de snelste wagen zou beschikken. De Brit staat momenteel tweede in de tussenstand met tachtig punten, maar ziet zijn negentienjarige teamgenoot steeds verder weglopen. Antonelli voert het kampioenschap aan met honderd punten en wist de afgelopen drie races in China, Japan en Miami op zijn naam te schrijven. Terwijl de Italiaan indruk maakt in de W17, heeft Russell moeite om het tempo te volgen, met name op circuits met weinig grip.

Verstappen hervindt het vuur

Waar Russell volgens Ecclestone afvalt, voorspelt de voormalig F1-baas juist een comeback van Verstappen. De Nederlander staat momenteel zevende in het kampioenschap met 26 punten, nadat Red Bull Racing aan het begin van het jaar kampte met balansproblemen. In Miami introduceerde het team echter succesvolle upgrades voor de RB22, waarna Verstappen zich op de eerste startrij kwalificeerde en als vijfde eindigde. "Antonelli of Verstappen wordt wereldkampioen", stelt Ecclestone stellig bij Blick. "Red Bull is blijkbaar uit hun dal geklommen. Max heeft zijn vuur hervonden en als hij dat doet, is hij gevaarlijk", aldus de Brit.

Russell moet snel herpakken

Dat Ecclestone Russell volledig afschrijft voor de titel, komt niet uit de lucht vallen. Na zijn overwinning in de eerste race en de sprintrace in China, wist de Mercedes-coureur nog maar één keer op het podium te eindigen. De aanhoudende nederlagen tegenover Antonelli lijken hun tol te eisen; volgens voormalig coureur Jenson Button is Russell neerslachtig na zijn recente verlies in Miami. Bovendien suggereren analisten dat de onzekerheid over zijn langetermijnstatus binnen het team zijn focus beïnvloedt. Om nog kans te maken op zijn eerste wereldtitel, staat Russell voor de zware taak om het tij snel te keren. De achterstand op Antonelli bedraagt inmiddels twintig punten. Tegelijkertijd moet hij in zijn spiegels kijken naar Verstappen, die na de recente verbeteringen aan de auto zijn liefde voor het racen lijkt te hebben teruggevonden. Hoewel de weg nog lang is, heeft het momentum zich volgens Ecclestone definitief verplaatst naar de jonge Italiaan en de Nederlander.