close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lance Stroll, Aston Martin, China, 2026

Stroll krijgt eigen Aston Martin niet open: Bearman lacht Canadees flink uit

Lance Stroll, Aston Martin, China, 2026 — Foto: © IMAGO
1 reactie

Stroll krijgt eigen Aston Martin niet open: Bearman lacht Canadees flink uit

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het raceweekend in Miami is voor Lance Stroll op een nogal pijnlijke manier geëindigd. Nadat de Canadees op de baan al geen potten wist te breken, werd hij op de parkeerplaats na afloop van het evenement het mikpunt van spot. De coureur van Aston Martin kreeg de deur van zijn eigen straatauto met geen mogelijkheid open, wat leidde tot grote hilariteit bij collega Oliver Bearman.

Terwijl Stroll beteuterd met zijn sleutels stond te hannesen bij een bolide van zijn eigen werkgever, keek Bearman geamuseerd toe. De jonge coureur kon zijn lach niet inhouden toen hij zag hoe de routinier buitengesloten was. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe de situatie zich ontvouwt. "De Aston Martin waarmee Stroll naar de GP van Miami ging, ging niet open en Bearman lachte zich kapot", zo wordt er geschreven over de video.

Moeizaam seizoen Stroll krijgt komisch staartje

Het parkeerincident past naadloos in de moeizame reeks die Stroll momenteel doormaakt. De coureur heeft dit jaar nog geen enkel WK-punt weten te scoren en werd in Miami als zeventiende geklasseerd. Eerder uitte de Canadees nog felle kritiek op de huidige generatie Formule 1-auto's, die hij omschreef als nep. Hij stelde daarbij dat de Formule 3 duizend keer leuker is om in te rijden. Het lijkt er echter op dat ook de bediening van een reguliere personenauto hem momenteel ook de nodige moeite kost.

Gerelateerd

Aston Martin Haas Lance Stroll Oliver Bearman

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Nürburgring-rivalen Verstappen krijgen technisch voordeel, 'F1-races ingekort in 2027' | GPFans Recap Recap

Nürburgring-rivalen Verstappen krijgen technisch voordeel, 'F1-races ingekort in 2027' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:41
Nürburgring past BoP aan voor 24h-race: rivalen Verstappen krijgen meer vermogen

Nürburgring past BoP aan voor 24h-race: rivalen Verstappen krijgen meer vermogen

  • Gisteren 10:14
Gevecht breekt uit na controversiële crash in GT-race, deelnemers gediskwalificeerd

Gevecht breekt uit na controversiële crash in GT-race, deelnemers gediskwalificeerd

  • 14 minuten geleden
Verstappen-mania in Duitsland: Nürburgring maakt historisch kaartverkoopnieuws bekend

Verstappen-mania in Duitsland: Nürburgring maakt historisch kaartverkoopnieuws bekend

  • 41 minuten geleden
  • 2
VIDEO: Ford-topman baalt stiekem van Mercedes-keuze Verstappen | GPFans News Video

VIDEO: Ford-topman baalt stiekem van Mercedes-keuze Verstappen | GPFans News

  • 1 uur geleden
Ecclestone voorspelt titelstrijd Verstappen en Antonelli: "Max zijn vuur hervonden"

Ecclestone voorspelt titelstrijd Verstappen en Antonelli: "Max zijn vuur hervonden"

  • 1 uur geleden

Net binnen

12:50
Gevecht breekt uit na controversiële crash in GT-race, deelnemers gediskwalificeerd
12:23
Verstappen-mania in Duitsland: Nürburgring maakt historisch kaartverkoopnieuws bekend
11:46
Video
VIDEO: Ford-topman baalt stiekem van Mercedes-keuze Verstappen | GPFans News
11:12
Ecclestone voorspelt titelstrijd Verstappen en Antonelli: "Max zijn vuur hervonden"
10:32
Doornbos ziet Piastri als vervanger Verstappen: "Hij zit daar niet op zijn gemak"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing Tijdschema 24hNBR

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Vandaag 06:57
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring? Oranje op de Nordschleife

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

Gisteren 19:35
Alle bijzondere auto's op 24h Nürburgring-grid: 1 aprilgrap, Schumi-livery en Facebook-challenge Bijzondere auto's in 24hNBR

Alle bijzondere auto's op 24h Nürburgring-grid: 1 aprilgrap, Schumi-livery en Facebook-challenge

Gisteren 13:43
Mogelijk kortere F1-races in 2027: groot nadeel van aanpassing motorreglementen ontdekt meer pk, maar kortere gp

Mogelijk kortere F1-races in 2027: groot nadeel van aanpassing motorreglementen ontdekt

Gisteren 12:28 10
Ontdek het op Google Play
x