Het raceweekend in Miami is voor Lance Stroll op een nogal pijnlijke manier geëindigd. Nadat de Canadees op de baan al geen potten wist te breken, werd hij op de parkeerplaats na afloop van het evenement het mikpunt van spot. De coureur van Aston Martin kreeg de deur van zijn eigen straatauto met geen mogelijkheid open, wat leidde tot grote hilariteit bij collega Oliver Bearman.

Terwijl Stroll beteuterd met zijn sleutels stond te hannesen bij een bolide van zijn eigen werkgever, keek Bearman geamuseerd toe. De jonge coureur kon zijn lach niet inhouden toen hij zag hoe de routinier buitengesloten was. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe de situatie zich ontvouwt. "De Aston Martin waarmee Stroll naar de GP van Miami ging, ging niet open en Bearman lachte zich kapot", zo wordt er geschreven over de video.

Moeizaam seizoen Stroll krijgt komisch staartje

Het parkeerincident past naadloos in de moeizame reeks die Stroll momenteel doormaakt. De coureur heeft dit jaar nog geen enkel WK-punt weten te scoren en werd in Miami als zeventiende geklasseerd. Eerder uitte de Canadees nog felle kritiek op de huidige generatie Formule 1-auto's, die hij omschreef als nep. Hij stelde daarbij dat de Formule 3 duizend keer leuker is om in te rijden. Het lijkt er echter op dat ook de bediening van een reguliere personenauto hem momenteel ook de nodige moeite kost.

🔒 El Aston Martin en el que Stroll fue al GP de Miami no se abría y Bearman se partía los cojones pic.twitter.com/n03KbMNw8R — Nachez (@Nachez98) May 9, 2026

