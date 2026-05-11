De geruchten over een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing nemen toe, waarbij de naam van Oscar Piastri inmiddels valt als een van de potentiële opvolgers. In RaceCafé wordt de situatie rondom de McLaren-coureur uitgebreid geanalyseerd.

Verstappen beleeft een moeizame start van het huidige seizoen en bezet na de Grand Prix van Miami de zevende plaats in het kampioenschap. De viervoudig wereldkampioen heeft moeite met de nieuwe Red Bull-Ford aandrijflijn en ziet bovendien belangrijke kopstukken vertrekken bij de renstal, waar Laurent Mekies inmiddels de scepter zwaait. Hoewel de Nederlander een contract heeft tot en met 2028, zorgen prestatieclausules voor volop speculatie over een voortijdig afscheid, net als zijn afkeer tegen de nieuwe bolides van dit jaar.

Korte lijntjes

Mocht Verstappen daadwerkelijk de deur achter zich dichttrekken, dan is Piastri volgens Van der Zande een serieuze kandidaat, mede door zijn management. "Je hebt een Webber rondlopen, dat is de manager van Oscar Piastri", stelt Renger van der Zande. "Die heeft natuurlijk bij Red Bull gereden, die lijntjes zijn heel kort. Als Max daar weggaat bij Red Bull, dan moeten ze iets nieuws". Toch ziet de coureur ook een drempel, aangezien Red Bull erom bekendstaat talent uit de eigen opleiding de voorkeur te geven. "Dan is zo'n Piastri natuurlijk wel een hele goede, ervaren rijder, alleen wel buiten het juniorprogramma van Red Bull. En dat zou weer vreemd zijn. Uiteindelijk willen ze gewoon uit hun eigen juniorprogramma de talenten oppakken", aldus Van der Zande.

Nummer één-status

Voor Piastri zelf zou een overstap volgens Robert Doornbos een logische stap zijn in zijn carrière, aangezien hij bij McLaren de strijd aan moet gaan met regerend wereldkampioen Lando Norris. "Ze willen wel, die Piastri. De nummer één-titel die krijgt hij niet bij McLaren", legt Doornbos uit. "Dus ik denk dat Mark en Oscar duidelijk weten van: als we hier blijven, worden we nooit nummer één-rijder. Dus als ik naar Red Bull ga, kan ik dat team weer naar mijn hand trekken. Want op de een of andere manier, Norris is natuurlijk wereldkampioen, dus logisch dat hij de nummer één-status krijgt". Daarnaast wijst Doornbos op de mindere vorm van de huidige nummer zes van het kampioenschap, wat een breuk met zijn huidige team zou kunnen versnellen. "Ik vind nog steeds raar wat daar gebeurd is in Bakoe. Drie keer de muur in en daarna gewoon niet meer kunnen leveren. Dat is gewoon gek toch?", vraagt de voormalig Formule 1-coureur zich af. Volgens hem voelt de Australiër zich momenteel niet volledig op zijn plek. "Hij zit eigenlijk niet op zijn gemak bij dat team, dus daarom is dat de logische keuze, omdat je die makkelijk los kan weken van zijn contract", besluit Doornbos.

