Mercedes loopt momenteel uit de pas met de rest van het Formule 1-veld als het gaat om het introduceren van upgrades, zo laat Toto Wolff weten. Ondanks een gebrek aan pure snelheid, althans ten opzichte van Australië, China en Japan, wist Andrea Kimi Antonelli de Grand Prix van Miami toch op zijn naam te schrijven. De teambaas waarschuwt de concurrentie echter dat de renstal de komende tijd de nodige vernieuwingen in de pijplijn heeft zitten om de voorsprong weer te vergroten.

De dominante seizoensstart van Mercedes kwam in Miami tijdens de sprintrace ten einde. Voor het eerst dit seizoen wist het team niet de eerste startrij te bezetten in de kwalificatie en in de korte race eindigde er geen enkele Mercedes-coureur in de top drie. McLaren pakte daar een één-twee, terwijl Charles Leclerc als derde eindigde en het tempo had om weg te rijden bij de Zilverpijlen. Dat had mede te maken met de wapenwedloop: waar concurrenten als Ferrari, McLaren en Red Bull Racing ieder zo'n tien geüpgradede onderdelen meebrachten naar Florida, introduceerde Mercedes slechts twee kleine aanpassingen.

Mercedes out of sync met concurrentie

Wolff stelt dat de terugval in vorm groter leek dan deze in werkelijkheid was, mede door een slechte start van Antonelli. Toch erkent de Oostenrijker de huidige achterstand in het ontwikkelschema. "We weten dat we een beetje out of sync zijn met onze upgrades vergeleken met andere teams", legt Wolff uit tegenover RACER. "We hoopten dat we ons voordeel konden behouden, en qua pure rondetijden zaten we in de Sprint dicht bij de snelheid van de koplopers", aldus de teambaas.

De tegenvallende Sprint was volgens Wolff dan ook geen pure afspiegeling van de wagen, maar een samenloop van omstandigheden. "Als je een slechte start hebt, wat absoluut niet Kimi's schuld was maar een probleem aan onze kant, dan wordt het lastig om terug te vechten", doelt hij op het wegkomen van de Italiaanse coureur. Hij benadrukt dat het verdere verloop van het jaar cruciaal wordt op de fabriek. "Dit seizoen wordt een pure ontwikkelingsstrijd en wie een paar tienden voor de concurrentie weet te brengen, zal een voordeel behalen", voorspelt hij.

In Canada komt Mercedes weer gelijk te staan

In de hoofdrace wist Antonelli de leiding wel te herpakken door Lando Norris te verslaan en zijn derde opeenvolgende overwinning te boeken. Die zege kwam echter voornamelijk tot stand door een succesvolle strategische zet met een undercut in ronde 23, en niet door de pure prestaties van de auto. Om de wagen weer op eigen kracht de snelste te maken en meer uit de aankomende upgrade te halen, heeft Mercedes de introductie van een aanzienlijk groter pakket van nieuwe onderdelen uitgesteld tot de Grand Prix van Canada, die over twee weken op de kalender staat. Dan loopt Mercedes weer 'gelijk' met de concurrentie.

