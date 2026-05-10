Red Bull onthult sleutel tot plotselinge stap vooruit: 'Dít hebben we Verstappen nu gegeven'

Volgens teambaas Laurent Mekies lag de sleutel voor de recente vooruitgang van Red Bull Racing in het ontwikkelen van een auto die niet per se sneller is, maar wel veel consistenter aanvoelt. De Fransman stelt dat het team tijdens de lentestop tussen de Grands Prix in Japan en Miami hard heeft gewerkt om Max Verstappen en zijn kersverse ploegmaat Isack Hadjar meer vertrouwen te geven. Dat was nodig nadat de renstal een uitdagende openingsfase van het seizoen kende en veel tijd verloor op de concurrentie.

Na een teleurstellend upgradepakket in voor de race op Suzuka besloot Red Bull het roer om te gooien. Voor de Grand Prix van Miami introduceerde het team een ingrijpende 'B-versie' van de RB22, voorzien van onder meer herziene sidepods, een nieuwe vloer en een aangepaste achtervleugel met het Macarena-mechanisme. Deze aanpassingen wierpen direct hun vruchten af, aangezien Verstappen zich in Florida op de eerste startrij wist te kwalificeren. Uiteindelijk sloot de Limburger de race af op de vijfde plaats na een spin en de verkeerde strategie. Het grootste verschil was niet per se de snelheid van de auto zelf, maar het feit dat Verstappen met vertrouwen achter het stuur kon kruipen.

Verstappen en Hadjar konden niet pushen

Mekies legt uit dat het team na het weekend in Japan een harde conclusie trok. "Na Suzuka zeiden we op zondagavond: kijk, ongeacht onze algehele prestatieachterstand op het gebied van ontwikkeling vergeleken met waar we eind vorig jaar stonden, geven we onze coureurs op dit moment geen consistente auto. Het is geen auto waarmee ze met vertrouwen kunnen pushen, ronde na ronde, bocht na bocht", aldus Mekies tegenover PlanetF1. Hij benadrukt dat het vinden van dat vertrouwen voor Verstappen en Hadjar de absolute prioriteit had. "Dat was het grootste deel van het werk dat in de pauze van vijf weken is verzet, naast de normale ontwikkeling", voegt hij daaraan toe.

Nog steeds werk aan de winkel

Het gebrek aan een voorspelbare bolide kostte het team simpelweg te veel snelheid op de baan. "We wisten dat we een serieuze hoeveelheid rondetijd verloren door dat gebrek aan vertrouwen dat de coureurs in de auto hadden." Hoewel de nieuwe upgrades tastbare resultaten opleveren, is de formatie volgens hem nog niet klaar. "Het sturen was één aspect. We hadden nog een heel aantal andere aspecten en we moeten er nog steeds een paar oplossen", klinkt het realistisch. Optimisme heerst hoe dan ook bij Red Bull. Verstappen zei in Miami al dat ze "het licht aan het einde van de tunnel" zien.