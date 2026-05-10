Charles Leclerc wil opheldering van Ferrari na een teleurstellend verloop van de F1 Grand Prix van Miami. De Monegaskische coureur zag zijn kansen op een overwinning verdampen door een aanzienlijk verlies aan snelheid op de zondag en heeft zijn team opgeroepen om de oorzaak hiervan te onderzoeken.

Tijdens het raceweekend in Florida leek Ferrari aanvankelijk over goede papieren te beschikken om voor de zege te vechten. Die veelbelovende uitgangspositie viel tijdens de hoofdrace echter al snel in duigen. Uiteindelijk kende Leclerc een chaotische wedstrijd waarin hij in de laatste ronde spinde en de muur raakte. Door een tijdstraf van twintig seconden wegens het herhaaldelijk overschrijden van de baanlimieten viel hij in de officiële uitslag bovendien terug naar de achtste plaats.

Problemen met bandenslijtage

De coureur, die momenteel met 59 punten de derde plaats in het wereldkampioenschap bezet, wijst vooral naar de banden als oorzaak van het verval. "Op de mediumbanden waren we niet sterk. We hadden last van enorme bandenslijtage", blikt Leclerc terug bij PlanetF1. Ook de overstap naar een andere compound bracht niet het gewenste resultaat. "Op de harde band was het in het begin niet geweldig, daarna kon ik wel een beetje snelheid vinden en ging het iets beter, maar het was nooit op het niveau van de Sprint", aldus de Ferrari-coureur.

Leclerc eist onderzoek

Voor Leclerc, die in de nieuwe SF-26 een team vormt met Lewis Hamilton, is het cruciaal om te achterhalen waarom de snelheid ten opzichte van een dag eerder zo ver wegzakte. Hij wil dan ook dat de renstal uit Maranello de data grondig onderzoekt. "We moeten ernaar kijken. We hebben veel prestaties verloren vergeleken met [de Sprint] en ik wil graag precies begrijpen wat daar is gebeurd", stelt hij duidelijk. Ferrari staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap en moet een gat dichten naar concurrenten Mercedes en McLaren.