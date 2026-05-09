NOS-analisten zijn het eens: "Hamilton gaat daar zijn pensioen aankondigen"
Louis Dekker, Formule 1-verslaggever bij de NOS, verwacht dat er groot nieuws op de rol staat in de koningsklasse van de autosport. Hij vermoedt namelijk dat Lewis Hamilton in Silverstone gaat aankondigen dat hij na dit jaar stopt op het hoogste niveau.
Lewis Hamilton is nog altijd een van de grootste namen op de Formule 1-grid, maar het is inmiddels alweer even geleden dat we de zevenvoudig wereldkampioen constant in de kop van het veld hebben gezien. De Brit verloor in 2021 de wereldtitel aan Max Verstappen bij Mercedes, waarna de Duitse grootmacht qua performance een kanteling naar beneden maakte. Eind 2024 maakte Hamilton de overstap naar Ferrari, maar ook in het rood lijkt een recordbrekende achtste wereldtitel erg ver weg.
Zet Hamilton er na dit seizoen een punt achter in de Formule 1?
Afgelopen jaar schoot Ferrari qua performance tekort ten opzichte van de concurrentie. Dit jaar leek de Italiaanse grootmacht er in eerste instantie beter bij te zitten, maar de rode bolides zakken langzaam verder terug. Daarnaast moet Hamilton het vaker wel dan niet afleggen tegen teammaat Charles Leclerc, waardoor er steeds vaker vraagtekens worden gezet bij of de coureur uit Stevenage over zijn piek heen is.
"Ferrari valt me een beetje tegen", analyseert Dekker in de NOS Formule 1-podcast. "Die starts zijn geweldig, maar daarna zijn ze er nog niet helemaal. Aan het begin van het jaar werd Ferrari gezien als het team dat een jaar had opgeofferd om dit jaar te knallen. Nu begint het er langzamerhand op te lijken dat Ferrari weer niet de winnende renstal is en dat McLaren daar snel voorbij is. Dat zegt ook wel wat."
Hamilton gaat knoop doorhakken over Formule 1-toekomst
De verslaggever verwacht daarnaast dat Ferrari volgend jaar op zoek moet naar een nieuwe coureur: "Ik wil er wel een fles op inzetten", klinkt het. "Misschien Jeroen ook. Ernest heeft zo te zien geen flessen. Ik denk dat Hamilton in Silverstone gaat aankondigen dat hij stopt en het jaar nog afmaakt." Collega Jeroen Bleekemolen is het met hem eens: "Hij gaat ergens een knoop doorhakken. Misschien is die al doorgehakt."
