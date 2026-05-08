Max Verstappen

Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Steiner onverbiddelijk over Verstappen: "Echt niet, ik wil het niet eens uitleggen"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens voormalig teambaas Guenther Steiner kan Max Verstappen een nieuwe wereldtitel dit seizoen uit zijn hoofd zetten. De Italiaan stelt dat de Red Bull Racing-coureur momenteel simpelweg niet over het materiaal beschikt om mee te vechten om het kampioenschap. Dat laat hij weten in de Red Flags Podcast. "Max is geen titelkandidaat, nee zeker niet. Echt niet. Ik wil dat eigenlijk niet eens gaan uitleggen. Dat gaat dit jaar gewoon niet gebeuren. Nee", aldus Steiner.

De uitspraken volgen na de Grand Prix van Miami, waar Verstappen afgelopen weekend als vijfde over de streep kwam. Hoewel dit een verbetering was ten opzichte van de eerste drie races van het jaar, worstelt de regerend vicewereldkampioen aanzienlijk met de RB22. De auto kan het tempo van concurrenten als Mercedes, Ferrari en McLaren niet bijbenen. Daarnaast klaagt de Nederlander al sinds de seizoensstart over aanhoudende problemen met de besturing van zijn wagen.

Vijf andere favorieten

In plaats van Verstappen wijst Steiner vijf andere coureurs aan die volgens hem de dienst gaan uitmaken in de strijd om de wereldtitel. Daarbij kijkt hij nadrukkelijk naar de coureurs van Mercedes en McLaren, aangevuld met Ferrari-rijder Charles Leclerc. "Als je kijkt naar de beste vijf, dan wijs ik naar de twee Mercedessen, de twee McLarens en Charles Leclerc", legt de voormalig teambaas uit. "Charles staat op de rand, maar ik ben vrij zeker van de twee McLarens en de twee Mercedessen. Zoals ik had gezegd, dat zijn mijn favorieten, maar niet Max", voegt hij daaraan toe.

De huidige WK-stand onderstreept de visie van Steiner. Verstappen staat na vier raceweekenden op de zevende plaats in het kampioenschap met een totaal van 26 punten. De achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli is inmiddels opgelopen tot 74 punten. De negentienjarige Italiaan kent een droomstart bij Mercedes, schreef de race in Miami op zijn naam en leidt het klassement met honderd punten.

Heeft Guenther Steiner gelijk dat Verstappen dit seizoen geen kans meer maakt?

115 stemmen

Montoya oppert bizarre theorie: 'Formule 1 zou Verstappen daar mee helpen uit eigen belang'

Verstappen begrijpt vader Jos inmiddels stuk beter: 'Waarschijnlijk iets spannender als ouder'

Verstappen kiest vaker voor gezinsleven: 'Geef ik iets meer prioriteit'

Nürburgring ziet enorme belangstelling voor 24-uursrace en komt met ticketupdate

Steiner onverbiddelijk over Verstappen: "Echt niet, ik wil het niet eens uitleggen"

McLaren waarschuwt voor sterk Mercedes in Canada na succes in Miami

Montoya oppert bizarre theorie: 'Formule 1 zou Verstappen daar mee helpen uit eigen belang'

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

