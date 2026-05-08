RB22, Red Bull, Front Wing, Miami GP, 2026

'FIA laat F1-teams testen met sterk verminderde downforce voor 2027'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA lijkt er serieus op aan te sturen om downforce weg te halen uit de wagens van volgend jaar, om ervoor te zorgen dat er minder aan energiemanagement kan worden gedaan. Het orgaan stelde eerder al dat het was overvallen door het hoge niveau van downforce bij de 2026-wagens, wat er mede voor zorgt dat er veel aan energiemanagement moet worden gedaan.

De huidige regels hebben de afgelopen maanden al veel stof doen oplaaien. De FIA heeft in aanloop naar de Grand Prix van Miami hier en daar wat aangepast om het racen weer iets natuurlijker te maken, maar gaf daarbij aan dat dit slechts het begin is. Het vele energiemanagement is namelijk ook in de ogen van de FIA niet wenselijk, en FIA-topman Nikolas Tombazis stelt dat het verlagen van downforce een mogelijke oplossing kan zijn. De gedachte is dat als auto’s minder extreme bochtsnelheden hebben, er minder energie hoeft te worden teruggewonnen.

Testen met minder downforce

Het voorstel om dit op te lossen is dan ook om downforce te verminderen. In de wandelgangen zouden er ideeën zijn om de downforce met 20, 30 of zelfs 40 punten terug te brengen. Volgens het Italiaanse Autoracer is de testfase inmiddels begonnen en heeft de FIA enkele teams formeel verzocht om een voorstudie uit te voeren. Er zouden aangepaste CFD-modellen zijn aangeleverd om te onderzoeken wat minder downforce met de huidige wagens zou doen. Uiteindelijk is het doel om het energiemanagement, dat ondanks de regelwijziging in Miami nog altijd nodig is, flink te verminderen.

FIA komt achterblijvende fabrikanten tegemoet met extra ontwikkeltijd

