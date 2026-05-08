Verstappen begrijpt vader Jos inmiddels stuk beter: 'Waarschijnlijk iets spannender als ouder'
Nu Max Verstappen zelf vader is, kan hij zich ook iets beter inleven in Jos “The Boss” Verstappen, die in de jonge jaren van de viervoudig wereldkampioen streng is geweest voor de Formule 1-coureur.
Over de weg die Verstappen heeft afgelegd naar de Formule 1 is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. Het resultaat mag er zijn: Max Verstappen heeft uiteindelijk de verwachtingen binnen de koningsklasse waargemaakt en met vier titels op zak is het avontuur al geslaagd. Toch was dat in 2015, toen de Nederlander zijn debuut maakte, nog een groot vraagteken, met uiteindelijk in Abu Dhabi 2021 de eerste wereldtitel als bekroning.
F1 ervaren als ouder, is anders dan als coureur
In gesprek met People legt de Red Bull-coureur uit dat hij inmiddels begrijpt dat het ervaren van de Formule 1 als ouder misschien nog wel lastiger is dan wanneer je zelf achter het stuur zit: “waarschijnlijk een stuk spannender als ouder.” Daarnaast is hij nog altijd dankbaar: “Maar het is echt een mooi verhaal om dat samen te hebben kunnen doen. Het is waarschijnlijk iets waar we de rest van ons leven aan zullen denken en dat we zullen koesteren.”
Max nog altijd dankbaar voor afgelegd pad
Toen die eerste titel werd gepakt, gaf de Nederlander aan dat zijn doel was bereikt en dat alles wat daarna komt als bonus wordt beschouwd: “Je geeft veel van je tijd op om je einddoel te bereiken, en dat hebben we natuurlijk gedaan, dat hebben we gedaan.”
