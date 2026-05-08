Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos heeft Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Miami een uitzonderlijk staaltje wagenbeheersing laten zien. De analist stelt dat de manier waarop de Nederlander zijn bolide na een vroege spin wist te redden, getuigt van pure vaardigheid en niet van geluk. Dat laat hij weten in de The Pit Talk Podcast.

Verstappen begon de race in Florida vanaf de tweede startplek, maar viel in de openingsfase ver terug na een incident. Charles Leclerc liet de viervoudig wereldkampioen weinig ruimte, waarna Verstappen een kerbstone raakte en in de rondte ging. Ondanks de tegenslag wist de coureur van Red Bull Racing de schade te beperken door de auto met een vloeiende beweging weer in de juiste rijrichting te krijgen. De race werd uiteindelijk gewonnen door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli.

Pure vaardigheid

Doornbos is diep onder de indruk van de reflexen van de Red Bull-coureur. Waar voormalig coureur Juan Pablo Montoya het moment toeschreef aan geluk, ziet Doornbos dat compleet anders. "Bij enige kerel, en bij elke andere coureur op de startgrid, zou ik zeggen dat het meer geluk dan talent is", geeft hij aan op The Pit Talk Podcast. "Maar bij hem, als je de onboardbeelden ziet en hoort wanneer hij het gas loslaat, is het gewoon pure vaardigheid", aldus Doornbos. De analist denkt zelfs dat de actie goed in de smaak zal vallen bij vader Jos Verstappen, die zelf actief is in de rallysport. "Zijn vader zal zeggen: Kom volgend weekend met mij in de rallyauto rijden, want dit was pure rijvaardigheid. Dat is verbluffend", verwacht de analist.

Inhaalrace door het veld

Na de spin moest Verstappen zich vanaf de achterhoede een weg naar voren banen. Volgens Doornbos was de coureur ongetwijfeld gefrustreerd over de situatie. "Ja, ik denk dat hij woedend zou zijn geweest, want het was ongebruikelijk voor hem om in die positie te zitten", benadrukt hij. Tijdens zijn inhaalrace voerde Verstappen agressieve inhaalacties uit, die door Doornbos als dive-bombs worden omschreven. Onder meer Carlos Sainz beklaagde zich over de boordradio over de rijstijl van de Nederlander, die ook het gevecht aanging met Lewis Hamilton en Sergio Pérez. "Wauw, hij kwam van ver", verwijst Doornbos naar een moment waarop Verstappen zijn teamgenoot Pérez verraste aan het einde van een recht stuk.

Ondanks de chaotische start en een latere tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de witte lijn bij de pit-exit, wist Verstappen de race in Miami als vijfde af te sluiten. Leclerc, die in de openingsfase nog even de leiding leek te pakken, kende eveneens een dramatische slotfase. De Monegask spinde in de laatste ronde, liep schade op aan zijn stuurstang en sneed meerdere chicanes af om de finish te halen. Dit leverde de Ferrari-coureur een tijdstraf van twintig seconden op, waardoor hij terugviel naar de achtste plaats in de einduitslag.