De Grand Prix van Miami is achter de rug en voordat we richting Europa trekken, hebben we eerst nog de doorgaans vermakelijke Grand Prix van Canada af te werken. We moeten nog even wachten, maar nemen wel alvast de starttijden in Montreal met je door.

Na de race in Miami volgt er een wederom een flinke pauze op de kalender. Vanaf dit seizoen maakt de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola namelijk geen deel meer uit van het wereldkampioenschap, terwijl ook Monaco later plaatsvindt. Het eerstvolgende evenement op de planning is de Grand Prix van Canada, die over enkele weken wordt verreden. Het Formule 1-spektakel reist hiervoor af naar Montreal voor de wedstrijd op het Circuit Gilles Villeneuve. Tijdens het raceweekend in Noord-Amerika hanteert de koningsklasse wederom het sprintformat. Dit betekent dat de coureurs op vrijdag al in actie moeten komen om zich te kwalificeren voor de sprintrace, die een dag later op het programma staat.

Artikel gaat verder onder video

Circuit Gilles Villeneuve

Canada is bij zowel veel fans als bij de coureurs zelf een populaire bestemming. Het Circuit Gilles-Villeneuve is gelegen op een kunstmatig aangelegd eiland op een steenworp afstand van Montreal, waardoor een tripje naar het circuit goed gecombineerd kan worden met een bezoekje aan de lokale horeca. De razendsnelle baan voert de coureurs over 4,361 kilometer asfalt en telt in totaal 14 bochten. Direct na die veertiende bocht is de 'Wall of Champions' gelegen, een roemruchtig deel van het circuit waar veel grootheden uit de sport hun race vroegtijdig beëindigd hebben zien worden. De Grand Prix wordt verreden over 70 ronden.

Tijdschema Grand Prix van Canada

Het raceweekend op het Circuit Gilles Villeneuve begint op vrijdag 22 mei om 18:30 uur (Nederlandse tijd) met de eerste en tevens enige vrije training. Om 22:30 uur gaan de teams opnieuw de baan op voor de sprintkwalificatie. Zaterdag om 18:00 uur volgt de sprintrace. De reguliere kwalificatie begint diezelfde dag om 22:00 uur en bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix van Canada, die op zondag 24 mei om 22:00 uur van start gaat.

Overzicht tijden

Vrijdag 22 mei

Eerste vrije training: 18:30 uur

Sprintkwalificatie: 22:30 uur

Zaterdag 23 mei

Sprintrace: 18:00 uur

Kwalificatie: 22:00 uur

Zondag 24 mei

Grand Prix van Canada: 22:00 uur

Gerelateerd