Verstappen, Lily, socials

Verstappen kiest vaker voor gezinsleven: 'Geef ik iets meer prioriteit'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel viervoudig wereldkampioen Max Verstappen maar al te graag op en rondom het racecircuit te vinden is, onthult ‘papa’ Max Verstappen dat hij ook graag veel tijd thuis doorbrengt. De Nederlander is sinds vorig jaar vader van dochter Lily en stelt dat hij daardoor zijn prioriteiten iets anders moet afwegen.

De 28-jarige Red Bull-coureur heeft de afgelopen elf jaar in de Formule 1 doorgebracht en het afgelopen jaar kwamen daar ook uitstapjes op de Nürburgring bij. Het raceleven van de viervoudig wereldkampioen is daardoor drukker dan ooit. Tegelijkertijd wil hij ook niets van thuis missen.

Raceleven VS gezinsleven

In gesprek met People onthult Verstappen dat de band met dochter Lily inmiddels al is opgebouwd: “Ze lijkt me erg aardig te vinden, dus dat is fijn. We brengen veel tijd samen thuis door, dus het is gewoon heel leuk.” Waar Verstappen momenteel veelvuldig op circuits te vinden is, geeft hij aan dat hij zijn verplichtingen iets heeft afgeschaald in verband met zijn gezinsleven: “Ik weet wat ik wil. Ik weet ook dat ik tijd voor mezelf wil en natuurlijk probeer je na een raceweekend naar huis te gaan en daar waarschijnlijk iets meer prioriteit aan te geven dan vroeger.”

