FIA komt achterblijvende fabrikanten tegemoet met extra ontwikkeltijd
De FIA heeft flink ingegrepen rondom de zogeheten Additional Development And Upgrade Opportunities (ADUO). Dat systeem is bedoeld om fabrikanten die flink achterlopen op de concurrentie extra ontwikkelingsruimte en budget te geven, zodat de verschillen tussen de diverse power units worden geminimaliseerd.
Om te bepalen welke leverancier mogelijk extra ontwikkelingstijd krijgt, werd er voorheen een peiling gedaan na de eerste zes races. Door het wegvallen van de Grand Prix van Bahrein en die in Jeddah, heeft de FIA ervoor gekozen om dit na elke vijf races te controleren. Dat zal in het huidige seizoen dus na de Grand Prix van Canada plaatsvinden. Vervolgens loopt de tweede periode van race 6 tot en met 11 en vindt de laatste periode plaats van race 12 tot en met 18.
FIA komt met nieuwe ADUO-verdeling
Daarnaast zijn er ook ingrepen gedaan in de hulpmiddelen die de fabrikanten tot hun beschikking hebben. Waar teams voorheen pas extra financiële ruimte kregen bij een achterstand van meer dan tien procent, heeft de FIA die drempel nu flink verlaagd. Fabrikanten kunnen voortaan al vanaf een achterstand van twee procent extra ontwikkelingsbudget ontvangen. Hoe groter het verschil met de best presterende motor, hoe meer financiële ruimte er beschikbaar komt. Bij een achterstand van meer dan tien procent kan dat oplopen tot elf miljoen dollar aan extra ontwikkelingsruimte.
