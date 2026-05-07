Er wordt deze week niet geracet in de Formule 1, maar er blijft genoeg nieuws naar buiten komen. De meest gelezen verhalen van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd bekend dat de Grand Prix van Turkije mogelijk al in 2026 terugkeert als vervanger van de geannuleerde races in het Midden-Oosten. Tegelijkertijd liet Saoedi-Arabië weten dat het zijn plek op de huidige kalender wil terugkrijgen. Daarnaast nam McLaren-teambaas Andrea Stella de updates van de RB22 onder de loep en wees hij op een aantal opvallende onderdelen. Dit is de GPFans Recap van donderdag 7 mei.

Artikel gaat verder onder video

Saoedi-Arabië wil plekje op 2026-kalender terug: "Onze beschikbaarheid is niet veranderd"

Als het aan prins Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal ligt, wordt de Grand Prix van Saoedi-Arabië dit jaar alsnog verreden in Djedda. De race werd in april, samen met de Grand Prix van Bahrein, geannuleerd vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, maar de prins wijst op een inmiddels stabiele situatie in het land. Lezen wat de organisatie van plan is? Klik hier!

Related image

Stella neemt updates Red Bull Racing onder de loep: "Slim en innovatief"

McLaren-teambaas Andrea Stella is behoorlijk onder de indruk van het nieuwe pakket dat Red Bull Racing in Miami introduceerde. De Italiaan wijst naar de ‘zeer interessante’ sidepods, waarbij het Oostenrijkse team volgens hem slim en innovatief te werk is gegaan. Lezen wat Stella heeft gezien? Klik hier!

Grand Prix van Turkije mogelijk al in 2026 terug als vervanger Midden-Oosten

De FIA onderzoekt de mogelijkheid om de Grand Prix van Turkije dit jaar al terug te laten keren op de Formule 1-kalender als vervanger voor de geannuleerde races in het Midden-Oosten. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft laten weten dat het circuit van Istanbul Park een serieuze optie is, mits de baan op tijd de verplichte veiligheidskeuring doorstaat. Lezen hoe de FIA dat wil gaan doen? Klik hier!

'Piastri gedoodverfde vervanger Verstappen bij potentieel Red Bull-vertrek'

Oscar Piastri moet de opvolger van Max Verstappen worden bij Red Bull Racing wanneer de Nederlander besluit om de deur in Milton Keynes achter zich dicht te trekken, zo weet Motorsport.com te melden. Het medium hoorde die informatie in Miami vanuit 'verschillende bronnen'. Alles lezen over de mogelijke opvolger van Verstappen? Klik hier!

Related image

Waché wijst naar 'Macarena'-vleugel op RB22: 'Hadden problemen om het werkend te krijgen'

Pierre Waché is behoorlijk trots op de eigen variant van de Macarena-vleugel die Red Bull in Miami onthulde. De Fransman vertelt bij Autosport dat Red Bull absoluut niet heeft afgekeken bij Ferrari, dat het onderdeel in Bahrein al toonde. Daarnaast stelt hij dat het openen en sluiten van de vleugel allesbehalve eenvoudig is. Lezen wat de Fransman te zeggen heeft over de opvallende vleugel? Klik hier!

Gerelateerd