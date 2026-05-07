Pierre Waché is behoorlijk trots op de eigen variant van de Macarena-vleugel die Red Bull in Miami onthulde. De Fransman vertelt bij Autosport dat Red Bull absoluut niet heeft afgekeken bij Ferrari, dat het onderdeel in Bahrein al toonde. Daarnaast stelt hij dat het openen en sluiten van de vleugel allesbehalve eenvoudig is.

In Miami was het nieuwe pakket van Red Bull Racing voor het eerst te zien. Naast de grondig aangepakte wagen viel ook de zogeheten Macarena-achtervleugel op. Het gaat om een achtervleugel die als het ware ondersteboven op de auto is geplaatst. De vergelijking tussen de varianten van Ferrari en Red Bull werd veelvuldig gemaakt, waarbij de opening van de achtervleugel van de RB22 duidelijk groter is dan die van Ferrari.

Ontwikkeling in november al begonnen

Waché onthult dat Red Bull al in november begon met de ontwikkeling van de vleugel. “We stuitten op wat problemen om hem werkend te krijgen. We hebben het in Suzuka opnieuw geprobeerd, met veel moeite. En nu werkt hij. Het is een heel langdurig proces om zo’n systeem goed aan de praat te krijgen”, aldus Waché, die daarmee wijst op de uitdagingen rondom het onderdeel.

Vooral het openen van de vleugel blijkt lastig: “Het moeilijke aan het laten werken van de vleugel is dat de tijd om hem te openen en te sluiten beperkt is. Tegelijkertijd moet de klep een grote afstand afleggen, iets wat we niet gewend zijn.”

Nog meer onderzoek nodig

Het gaat volgens Waché om een relatief nieuw onderdeel, waarbij Red Bull nog het nodige moet ontdekken: “We hadden bepaalde problemen die zich later voordeden niet voorzien, omdat het een volledig nieuw systeem is. Misschien is dat onze fout, maar we moesten die problemen oplossen. Als dat eenmaal gebeurt, kost het uiteindelijk nog meer tijd dan de standaardontwikkeling van een auto.”

