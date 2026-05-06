Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
Max Verstappen zal absoluut niet de enige Nederlander zijn in de aankomende ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Er doen nog eens 25 landgenoten mee aan de beruchte langeafstandsrace in de Eifel. GPFans zet ze allemaal op een rijtje.
De helft van de Nederlanders heeft een zitje in een GT3-bolide voor het evenement op de Nürburgring Nordschleife. Tweevoudig winnaar Nicky Catsburg en 2022-winnaar Robin Frijns nemen respectievelijk deel met een Lamborghini en een BMW in de Pro-klasse. Ook Loek Hartog, die in twee Porsches tegelijk gaat uitkomen, zal een geduchte tegenstander zijn van Verstappen evenals Morris Schuring en Thierry Vermeulen. Tom Coronel rijdt ook in een GT3-auto, maar dan in de AT1-klasse in plaats van SP 9. De Max Kruse Racing-bolides rijden namelijk met een alternatieve brandstof. Coronel zal double duty doen en de nummer-19-Audi delen met 2005-winnaar Duncan Huisman. De broer van Duncan, Patrick Huisman, doet tevens mee en ook Jeroen Bleekemolen is geen onbekende naam. Renger van der Zande heeft zich gevoegd bij HWA en zal met een speciale restomod van een Mercedes-Benz 190E in actie komen.
Overzicht van alle Nederlandse coureurs
Dit zijn alle 26 Nederlandse coureurs in de 24h Nürburgring op een rijtje.
|Coureur
|Team
|Auto
|Klasse
|'Daan Arrow'
(Daan Pijl)
|48 LOSCH Motorsport
by Black Falcon
|#48 Porsche 911 GT3 R Evo
|SP 9 Pro-Am
|Jeroen Bleekemolen
|Cerny Motorsport
|#145 BMW M4 GT4 Evo
|SP 10 Pro-Am
|Roelof Bruins
(Choi Myung-Gil)
|Hankook Competition
|#30 Porsche 911 GT3 R Evo
|SP 9 Pro-Am
|Colin Caresani
|HRT Ford Racing
(Haupt Racing Team)
|#65 Ford Mustang GT3 Evo
|SP 9 Pro-Am
|Nicky Catsburg
|Schaeffler Team ABT
|#130 Lamborghini
Huracán GT3 EVO2
|SP 9 Pro
|Misha Charoudin
|Black Falcon Team Fanatec
|#632 Porsche 911 GT3 Cup
|AT2
|Tom Coronel
|Max Kruse Racing
|#19 Audi R8 LMS Evo II
#75 Audi R8 LMS Evo II
|AT1 Pro-Am
AT1 Pro-Am
|Carlo van Dam
|Subaru Tecnica International
|#88 Subaru WRX
|SP 4T
|Robin Frijns
|Schubert Motorsport
|#77 BMW M4 GT3 Evo
|SP 9 Pro
|Loek Hartog
|Dinamic GT
|#54 Porsche 911 GT3 R Evo
#55 Porsche 911 GT3 R Evo
|SP 9 Pro
SP 9 Pro
|Filip Hoenjet
|Adrenalin Motorsport
Team Mainhattan Wheels
|#195 BMW M240i
Racing Cup
|BMW M240i
|Duncan Huisman
|Max Kruse Racing
|#19 Audi R8 LMS Evo II
|AT1 Pro-Am
|Patrick Huisman
|RPM Racing
|#777 Porsche 911 GT3 Cup
|Cup 2 Am
|Mex Jansen
|Walkenhorst Motorsport
|#39 Aston Martin
Vantage AMR GT3 Evo
|SP 9 Pro-Am
|Paul Meijer
|Black Falcon
Team Zimmermann
|#900 Porsche 911 GT3 Cup
|Cup 2 Pro
|Piet-Jan Ooms
|SRS Team Sorg Rennsport
|#524 Toyota Supra
|VT2 RWD
|Marco van Ramshorst
|Four Motors GmbH
|#320 Porsche 911 GT3 Cup
|AT2
|Jan Jaap van Roon
|Max Kruse Racing
|#19 Audi R8 LMS Evo II
|AT1 Pro-Am
|Morris Schuring
|Falken Motorsports
(Schnabl Engineering)
|#44 Porsche 911 GT3 R Evo
|SP 9 Pro
|Mark van der Snel
|Adrenalin Motorsport
Team Mainhattan Wheels
|#941 Porsche 718
Cayman GT4 RS Clubsport
|Cup 3 Pro
|Max van der Snel
|Adrenalin Motorsport
Team Mainhattan Wheels
|#941 Porsche 718
Cayman GT4 RS Clubsport
|Cup 3 Pro
|Lars van 't Veer
|NFR Motorsports
|#569 BMW 330i
|VT2 RWD
|Thomas Verhoek
|NFR Motorsports
|#569 BMW 330i
|VT2 RWD
|Thierry Vermeulen
|Realize Kondo Racing
with Rinaldi
|#45 Ferrari 296 GT3 Evo
|SP 9 Pro
|Max Verstappen
|Mercedes-AMG Team
Verstappen Racing
(Winward Racing)
|#3 Mercedes-AMG GT3 Evo
|SP 9 Pro
|Renger van der Zande
|HWA Engineering Speed
|#63 HWA EVO.R
|SP-X Pro
