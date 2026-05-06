close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: VLN x GPFANS

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

Credit for photo: VLN x GPFANS — Foto: © VLN x GPFANS

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen zal absoluut niet de enige Nederlander zijn in de aankomende ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Er doen nog eens 25 landgenoten mee aan de beruchte langeafstandsrace in de Eifel. GPFans zet ze allemaal op een rijtje.

De helft van de Nederlanders heeft een zitje in een GT3-bolide voor het evenement op de Nürburgring Nordschleife. Tweevoudig winnaar Nicky Catsburg en 2022-winnaar Robin Frijns nemen respectievelijk deel met een Lamborghini en een BMW in de Pro-klasse. Ook Loek Hartog, die in twee Porsches tegelijk gaat uitkomen, zal een geduchte tegenstander zijn van Verstappen evenals Morris Schuring en Thierry Vermeulen. Tom Coronel rijdt ook in een GT3-auto, maar dan in de AT1-klasse in plaats van SP 9. De Max Kruse Racing-bolides rijden namelijk met een alternatieve brandstof. Coronel zal double duty doen en de nummer-19-Audi delen met 2005-winnaar Duncan Huisman. De broer van Duncan, Patrick Huisman, doet tevens mee en ook Jeroen Bleekemolen is geen onbekende naam. Renger van der Zande heeft zich gevoegd bij HWA en zal met een speciale restomod van een Mercedes-Benz 190E in actie komen.

Overzicht van alle Nederlandse coureurs

Dit zijn alle 26 Nederlandse coureurs in de 24h Nürburgring op een rijtje.

CoureurTeamAutoKlasse
'Daan Arrow'
(Daan Pijl)		48 LOSCH Motorsport
by Black Falcon		#48 Porsche 911 GT3 R EvoSP 9 Pro-Am
Jeroen BleekemolenCerny Motorsport#145 BMW M4 GT4 EvoSP 10 Pro-Am
Roelof Bruins
(Choi Myung-Gil)		Hankook Competition#30 Porsche 911 GT3 R EvoSP 9 Pro-Am
Colin CaresaniHRT Ford Racing
(Haupt Racing Team)		#65 Ford Mustang GT3 EvoSP 9 Pro-Am
Nicky CatsburgSchaeffler Team ABT#130 Lamborghini
Huracán GT3 EVO2		SP 9 Pro
Misha CharoudinBlack Falcon Team Fanatec#632 Porsche 911 GT3 CupAT2
Tom CoronelMax Kruse Racing#19 Audi R8 LMS Evo II
#75 Audi R8 LMS Evo II		AT1 Pro-Am
AT1 Pro-Am
Carlo van DamSubaru Tecnica International#88 Subaru WRXSP 4T
Robin FrijnsSchubert Motorsport#77 BMW M4 GT3 EvoSP 9 Pro
Loek HartogDinamic GT#54 Porsche 911 GT3 R Evo
#55 Porsche 911 GT3 R Evo		SP 9 Pro
SP 9 Pro
Filip HoenjetAdrenalin Motorsport
Team Mainhattan Wheels		#195 BMW M240i
Racing Cup		BMW M240i
Duncan HuismanMax Kruse Racing#19 Audi R8 LMS Evo IIAT1 Pro-Am
Patrick HuismanRPM Racing#777 Porsche 911 GT3 CupCup 2 Am
Mex JansenWalkenhorst Motorsport#39 Aston Martin
Vantage AMR GT3 Evo		SP 9 Pro-Am
Paul MeijerBlack Falcon
Team Zimmermann		#900 Porsche 911 GT3 CupCup 2 Pro
Piet-Jan OomsSRS Team Sorg Rennsport#524 Toyota SupraVT2 RWD
Marco van RamshorstFour Motors GmbH#320 Porsche 911 GT3 CupAT2
Jan Jaap van RoonMax Kruse Racing#19 Audi R8 LMS Evo IIAT1 Pro-Am
Morris SchuringFalken Motorsports
(Schnabl Engineering)		#44 Porsche 911 GT3 R EvoSP 9 Pro
Mark van der SnelAdrenalin Motorsport
Team Mainhattan Wheels		#941 Porsche 718
Cayman GT4 RS Clubsport		Cup 3 Pro
Max van der SnelAdrenalin Motorsport
Team Mainhattan Wheels		#941 Porsche 718
Cayman GT4 RS Clubsport		Cup 3 Pro
Lars van 't VeerNFR Motorsports#569 BMW 330iVT2 RWD
Thomas VerhoekNFR Motorsports#569 BMW 330iVT2 RWD
Thierry VermeulenRealize Kondo Racing
with Rinaldi		#45 Ferrari 296 GT3 EvoSP 9 Pro
Max VerstappenMercedes-AMG Team
Verstappen Racing
(Winward Racing)		#3 Mercedes-AMG GT3 EvoSP 9 Pro
Renger van der ZandeHWA Engineering Speed#63 HWA EVO.RSP-X Pro
Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
Bekijk volledige biografie

Gerelateerd

Max Verstappen Nürburgring Nordschleife Tom Coronel 24 uur van de Nürburgring Robin Frijns Morris Schuring

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Strafpunten F1: Lawson ziet opnieuw punten verdwijnen na Grand Prix van Miami

Strafpunten F1: Lawson ziet opnieuw punten verdwijnen na Grand Prix van Miami

  • 48 minuten geleden
  • 8
161 auto's in de 24h Nürburgring: alle klasses naast GT3 van Verstappen uitgelegd

161 auto's in de 24h Nürburgring: alle klasses naast GT3 van Verstappen uitgelegd

  • Vandaag 10:05
Pirouette van Verstappen laat geen indruk achter bij Montoya: 'Talent? Nee, puur geluk'

Pirouette van Verstappen laat geen indruk achter bij Montoya: 'Talent? Nee, puur geluk'

  • Vandaag 09:23
  • 12
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio

Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio

  • 1 uur geleden
  • 5
Lawson kan teamorder Verstappen in Miami niet bevatten: "Hij reed tegen mij aan!"

Lawson kan teamorder Verstappen in Miami niet bevatten: "Hij reed tegen mij aan!"

  • Vandaag 08:41
  • 3
Hill vindt klagende Verstappen hypocriet: "Dat doet hij zelf bij iedereen"

Hill vindt klagende Verstappen hypocriet: "Dat doet hij zelf bij iedereen"

  • Gisteren 16:23
  • 10

Nürburgring 2026

12:06
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
10:05
161 auto's in de 24h Nürburgring: alle klasses naast GT3 van Verstappen uitgelegd
29-4
Verstappen krijgt geen gegarandeerde plek in TQ3: zo werkt de 24h Nürburgring kwalificatie
27-4
Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd

Net binnen

14:07
Van Haren wijst naar uitspraken Montoya over Verstappen: 'Daar zit oud zeer'
13:31
Strafpunten F1: Lawson ziet opnieuw punten verdwijnen na Grand Prix van Miami
12:57
'F1 wil gezamenlijke launch in 2027 en heeft twee steden op het oog'
12:38
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
11:19
Russell blijft optimistisch ondanks derde nederlaag op rij: "Ben niet vergeten hoe ik moet rijden"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring? Oranje op de Nordschleife

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

2 uur geleden
161 auto's in de 24h Nürburgring: alle klasses naast GT3 van Verstappen uitgelegd 24h Nürburgring-klasses

161 auto's in de 24h Nürburgring: alle klasses naast GT3 van Verstappen uitgelegd

Vandaag 10:05
FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden statement na miami

FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden

4 mei 2026 19:22 3
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren wolff en mekies reageren

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

4 mei 2026 16:02 4
Ontdek het op Google Play
x