'Crofty' vreest voor Russell nu Antonelli blijft winnen: 'De alarmbellen gaan nu echt rinkelen'
'Crofty' vreest voor Russell nu Antonelli blijft winnen: 'De alarmbellen gaan nu echt rinkelen'
F1-commentator David Croft begint zich toch een beetje zorgen te maken om George Russell. De Brit wachtte de afgelopen jaren op een auto waarmee hij echt voor het kampioenschap kon vechten, maar nu Mercedes eindelijk weer vooraan meedoet, lijkt vooral teamgenoot Kimi Antonelli daarvan te profiteren.
Russell maakte in 2022 de overstap naar de Zilverpijlen, precies op het moment dat het team in een mindere fase terechtkwam. Hier en daar wist Mercedes nog wel een overwinning mee te pakken, maar van de dominante kampioenschapsvorm uit de jaren daarvoor was geen sprake meer. Het nieuwe Formule 1-tijdperk, dat in 2026 begon, leek vooraf juist hét moment te worden waarop Mercedes weer zou toeslaan. Nu dat tijdperk is aangebroken, is het echter vooral Antonelli die indruk maakt.
'Russell moet in Canada opstaan'
‘Crofty’ stelt dat Russell in Canada moet terugslaan, aangezien dat normaal gesproken juist een circuit is waar hij sterk presteert. “Als George Kimi niet verslaat op een circuit dat hij als een van zijn beste beschouwt, en Toto Wolff dat ook vindt, dan gaan de alarmbellen echt rinkelen”, vertelt Croft in de Sky Sports F1-podcast.
Daarnaast wijst de commentator erop dat Antonelli inmiddels ook een sterke structuur om zich heen heeft opgebouwd. “George racet niet alleen tegen Kimi. Hij racet tegen een hele sterke nieuwe samenwerking. Bono weet hoe je met kampioensdruk omgaat. Dat maakt het extra lastig.”
Kampioenschap zit nog dicht bij elkaar
Antonelli leidt momenteel het kampioenschap met 100 punten. Russell staat op de tweede plaats en kijkt tegen een achterstand van slechts twintig punten aan. Charles Leclerc bezet momenteel de derde plek met 59 punten, gevolgd door Lando Norris met 51 punten. Lewis Hamilton staat met hetzelfde aantal punten vijfde. Oscar Piastri is momenteel de nummer zes, terwijl Max Verstappen na vier Grands Prix met 26 punten op de zevende plaats staat. Oliver Bearman bezet met 17 punten de achtste plek en Pierre Gasly heeft één punt minder op de negende positie. Liam Lawson sluit met 10 punten de top tien af.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Russell tot snot gereden door Antonelli, hij heeft hem in de broekzak zitten'
- Vandaag 12:10
- 5
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- Gisteren 12:38
- 31
Doornbos hard over Russell na Miami: "Ligt in de foetushouding met duim in z'n mond"
- 5 mei 2026 10:12
- 9
Russell flink voor joker in Miami: 'Hij zit in broekzak Antonelli' | GPFans Raceteam
- 4 mei 2026 18:27
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit zijn de rivalen die het Max Verstappen heel moeilijk gaan maken in de 24h Nürburgring
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
161 auto's in de 24h Nürburgring: alle klasses naast GT3 van Verstappen uitgelegd
FIA verklaart waarom tijdstraf Verstappen niet gedurende race uitgedeeld kon worden
Net binnen
'Red Bull heeft vervanger Verstappen in beeld', Saoedi-Arabië wil terug op 2026-kalender | GPFans Recap
- 1 uur geleden
'Crofty' vreest voor Russell nu Antonelli blijft winnen: 'De alarmbellen gaan nu echt rinkelen'
- 2 uur geleden
'Mercedes ziet reuzensprong McLaren en wil antwoorden'
- 2 uur geleden
Verstappen gaat uitdaging aan in Super GT-wagen op Fuji
- 3 uur geleden
Waché wijst naar 'Macarena'-vleugel op RB22: 'Hadden problemen om het werkend te krijgen'
- Vandaag 18:44
Terugkeer V8-motoren ook populair onder F1-motorleveranciers
- Vandaag 17:59
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet opnieuw punten verdwijnen na Grand Prix van Miami
- Gisteren 13:31
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- Gisteren 12:38
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei