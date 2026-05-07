George Russell, Kimi Antonelli at the Japanese GP press conference

'Crofty' vreest voor Russell nu Antonelli blijft winnen: 'De alarmbellen gaan nu echt rinkelen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

F1-commentator David Croft begint zich toch een beetje zorgen te maken om George Russell. De Brit wachtte de afgelopen jaren op een auto waarmee hij echt voor het kampioenschap kon vechten, maar nu Mercedes eindelijk weer vooraan meedoet, lijkt vooral teamgenoot Kimi Antonelli daarvan te profiteren.

Russell maakte in 2022 de overstap naar de Zilverpijlen, precies op het moment dat het team in een mindere fase terechtkwam. Hier en daar wist Mercedes nog wel een overwinning mee te pakken, maar van de dominante kampioenschapsvorm uit de jaren daarvoor was geen sprake meer. Het nieuwe Formule 1-tijdperk, dat in 2026 begon, leek vooraf juist hét moment te worden waarop Mercedes weer zou toeslaan. Nu dat tijdperk is aangebroken, is het echter vooral Antonelli die indruk maakt.

'Russell moet in Canada opstaan'

‘Crofty’ stelt dat Russell in Canada moet terugslaan, aangezien dat normaal gesproken juist een circuit is waar hij sterk presteert. “Als George Kimi niet verslaat op een circuit dat hij als een van zijn beste beschouwt, en Toto Wolff dat ook vindt, dan gaan de alarmbellen echt rinkelen”, vertelt Croft in de Sky Sports F1-podcast.

Daarnaast wijst de commentator erop dat Antonelli inmiddels ook een sterke structuur om zich heen heeft opgebouwd. “George racet niet alleen tegen Kimi. Hij racet tegen een hele sterke nieuwe samenwerking. Bono weet hoe je met kampioensdruk omgaat. Dat maakt het extra lastig.”

Kampioenschap zit nog dicht bij elkaar

Antonelli leidt momenteel het kampioenschap met 100 punten. Russell staat op de tweede plaats en kijkt tegen een achterstand van slechts twintig punten aan. Charles Leclerc bezet momenteel de derde plek met 59 punten, gevolgd door Lando Norris met 51 punten. Lewis Hamilton staat met hetzelfde aantal punten vijfde. Oscar Piastri is momenteel de nummer zes, terwijl Max Verstappen na vier Grands Prix met 26 punten op de zevende plaats staat. Oliver Bearman bezet met 17 punten de achtste plek en Pierre Gasly heeft één punt minder op de negende positie. Liam Lawson sluit met 10 punten de top tien af.

'Russell tot snot gereden door Antonelli, hij heeft hem in de broekzak zitten'

