De stewards hadden het ontzettend druk na de F1 Grand Prix van Miami. Eén van de vele incidenten die onderzocht werd, was de touché tussen George Russell en Max Verstappen. De FIA heeft zojuist haar conclusie getrokken.

Verstappen maakte een merkwaardige wedstrijd mee in Florida. Hij startte als tweede, kwam beter van zijn plek dan poleman Andrea Kimi Antonelli, leidde door de eerste bocht, maar spinde in de tweede bocht. De Red Bull Racing-coureur zakte terug naar buiten de toptien, voordat hij zich herstelde tot de zevende positie. Gedurende de neutralisatie voor de crash van Isack Hadjar en de koprol van Pierre Gasly, besloot hij naar binnen te komen voor een alternatieve strategie. Hij moest een heel lange stint doen op de harde band. De undercut gaf hem eventjes de leiding, totdat hij op zijn oude rubber begon terug te zakken.

Artikel gaat verder onder video

Russell en Verstappen worden het eens met elkaar

In de laatste ronden moest Verstappen het gevecht aan gaan met Russell om de vijfde positie. Er was een touché op het start-finishgedeelte tussen de voorvleugel van de Mercedes en één van de banden van de Red Bull. Uiteindelijk finishte Russell voor Verstappen op P4, nadat ze allebei profiteerden van schade bij Charles Leclerc.

Die touché werd na afloop van de Grand Prix van Miami onderzocht. Waar Russell nog bij Viaplay zeurde over het rijgedrag van de Limburger, heeft de FIA laten weten dat de twee mannen het er bij de stewards over eens waren dat het ging om slechts een klein beetje contact. Er is dan ook geen straf uitgedeeld.

LAP 55/57



Russell 🆚 Verstappen



This is the feisty battle for P5, with Russell attempting a move at Turn 1 and there's some damage on the Mercedes' front wing! 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/r3dtq0JBGH — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Gerelateerd