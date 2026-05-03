Russell, Verstappen, socials

Russell schudt hoofd bij touché met Verstappen: 'Je weet hoe Max is'

Russell, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
15 reacties

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens George Russell is de botsing aan het einde van de race tussen hem en Max Verstappen toch echt te wijten aan de viervoudig kampioen. De Engelsman legt uit dat hij momenteel niet in de beste fase zit en hoopt in Canada weer sportieve revanche te nemen.

Russell zag teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli in Miami de zege pakken. Voor de Engelsman zit er voorlopig niets anders op dan de wonden te likken, want het tempo van zijn teamgenoot kon hij niet volgen. In Miami was P4 het maximaal haalbare, maar Russell ligt nog onder een vergrootglas bij de FIA.

Russell legt schuld bij Verstappen neer

Tegenover Viaplay blikt Russell terug op de botsing met Verstappen: "Het werd een beetje pittig, om eerlijk te zijn. Je weet hoe Max is, hij doet dan ineens een divebomb. Ik heb er eigenlijk niet meer over te zeggen." Dat Antonelli momenteel het kampioenschap leidt, doet Russell ergens wel pijn. "Het is niet fijn natuurlijk. Ik wil hem verslaan en hij wil mij verslaan. Het kampioenschap wordt pas aan het einde van het jaar beslist. Het zijn een paar lastige weken voor me geweest. Dat ga ik niet ontkennen. Ik sta hier nog altijd met mijn hoofd omhoog en ik ben niet vergeten hoe ik moet rijden. Deze baan is altijd een uitdaging voor mij geweest."

