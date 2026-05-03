Social media ontploft na masterclass Verstappen: "En huilende Russell verslagen door een tiener!"

De Grand Prix van Miami kende een knotsgek verloop, waarbij Kimi Antonelli uiteindelijk de race won en Max Verstappen als vijfde over de streep kwam. En dat maakt de tongen los op social media.

Antonelli heeft in Miami zijn derde overwinning op rij geboekt en daarmee zijn voorsprong in het wereldkamioenschap verder uitgebreid. Teammaat George Russell kwam als vierde over de streep na een late spin van Charles Leclerc. Ook Max Verstappen wist te profiteren van de schuiver van de Monegask. De Nederlander spinde zelf in de eerste bocht, waarna hij zich vanaf de tiende plaats een weg naar voren moest zien te vechten. Dit deed hij op indrukwekkende wijze. Zo wist hij het al zijn concurrenten met een betere snelheid, erg lastig te maken.

P2 TO P16 TO P1 TO P5



ALL THIS WITH ANCIENT ASS TYRES



MY RESPECT FOR MAX🥹 — Elon (@rnpdl_) May 3, 2026

Could be one of the best P5 of all time, with an almost 50 lap old tyre, inferior engine, damaged car and one hell of a fight!! Kudos to the flying Dutchman!!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/SNEKKxabZX — Harish112 (@Harish112007) May 3, 2026

Just need to take off another 6KG from the car and we will be back dominating and crash antonelli dreams pic.twitter.com/I8qHea7acn — CFC_Franz #PalmerOut (@CFC_Franz_) May 3, 2026

as he should he’s the only entertaining driver on that grid! pic.twitter.com/iBQgsxKYZO — 𝐕𝐄𝐄𝐒𝐓𝐀𝐏𝐏𝐄𝐍ᴹⱽ 🇵🇸 (@VEE5TAPPEN) May 3, 2026

George Russell fans watching him get beat down by a teenager pic.twitter.com/gTEwkWJqUi — PrizePicks (@PrizePicks) May 3, 2026

Leclerc from P3 to P6 😂 pic.twitter.com/Da5JUpfhKZ — Christian Martínez 🇲🇽 (@christianmtzc90) May 3, 2026

#F1 has some great young tallent. The future looks good. — Thuli Sibeko (@Thulilo) May 3, 2026

