Lawson komt met opmerkelijke uitleg over koprol Gasly: "Daardoor kon ik de auto niet stoppen"
Volgens Liam Lawson is een plotseling defect aan zijn versnellingsbak de oorzaak van de zware crash met Pierre Gasly tijdens de F1 Grand Prix van Miami. De Racing Bulls-coureur stelt dat hij door het probleem geen remmen meer had, waardoor hij de Alpine van de Fransman onvermijdelijk lanceerde.
Het veelbesproken incident vond plaats in de zesde ronde van de wedstrijd op het circuit bij het Hard Rock Stadium. Bij het aanremmen voor bocht zeventien ging het volledig mis voor Lawson, die de controle over zijn wagen verloor en Gasly raakte. De impact was dusdanig hard dat de blauw-roze bolide over de kop sloeg en bovenop de Tecpro-muur tot stilstand kwam. Gelukkig kon Gasly ongedeerd uitstappen. Zijn koprol gebeurde tegelijkertijd met een crash van Isack Hadjar, die zelf de muur had geraakt in bocht 14. De crashes zorgden voor de eerste en uiteindelijk enige safety car van de race.
Problemen met versnellingsbak en remmen
Lawson benadrukt dat hij als passagier in zijn eigen auto zat en niets meer kon doen om de botsing te voorkomen. "Ik verloor de versnellingsbak toen ik remde", legt hij bij Viaplay uit. De versnellingsbak schoot plotseling in zijn vrij, zonder enige waarschuwing vooraf. "Ik trapte op de rem voor de laatste bocht, de auto schoot direct in neutraal, ik kon niet terugschakelen en ik had geen remmen", aldus Lawson.
De coureur, die eerder dit weekend tijdens de Sprint ook al kampte met vermogensproblemen, baalt stevig van de afloop. "Ik kon de auto niet stoppen en het enige waar ik aan dacht toen ik bij de bocht aankwam, was proberen hem niet te raken. Maar ik had geen remmen, dus ja, het is zonde", vervolgt hij zijn uitleg. Uiteindelijk betekende het incident het einde van de race voor beide coureurs, die voorafgaand aan dit weekend allebei op tien WK-punten stonden. "Het heeft Pierre natuurlijk uit de race gehaald en het heeft ons vandaag ook punten gekost", sluit Lawson af.
De crash wordt nog onderzocht door de stewards.
