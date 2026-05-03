Verstappen blijft kritisch op nieuwe regels na aanpassingen: "Daar moeten we vanaf"

Verstappen blijft kritisch op nieuwe regels na aanpassingen: "Daar moeten we vanaf"
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen is nog niet overtuigd van de recente regelwijzigingen die de autosportbond FIA voor de Grand Prix van Miami heeft doorgevoerd. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de verhouding tussen het elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor verder op de schop moet om het racen daadwerkelijk te verbeteren.

Voor het huidige seizoen 2026 is de Formule 1 overgestapt op een nagenoeg gelijke verdeling tussen het vermogen uit de verbrandingsmotor en het elektrische gedeelte. De elektrische aandrijving levert nu circa 476 pk (350 kW), wat een aanzienlijke toename is ten opzichte van eerdere jaren. Na aanhoudende kritiek vanuit het rijdersveld besloot de FIA onlangs om de reglementen voor het raceweekend in Miami iets aan te passen. Ondanks deze ingrepen ervaart Verstappen nog steeds problemen met het zogeheten 'superclipping', waarbij de auto op de rechte stukken inhoudt nadat er in de bochten veel van de batterij is gevraagd.

Afremmen rechte stuk

Tegenover de aanwezige media in Miami legt de Nederlander uit waar de pijnpunten in de praktijk precies liggen. "Als je in bepaalde bochten meer gas geeft, dan is het nog steeds zo dat het toch afremt op het rechte stuk", zo citeert Formule1.nl Verstappen, die benadrukt dat dit fenomeen ten koste gaat van de sport. "Daar moeten we echt wel vanaf", vervolgt hij stellig. De coureur, die de door noodweer vervroegde race op zondag 3 mei 2026 vanaf de tweede startplek aanvangt achter polesitter Andrea Kimi Antonelli, ziet voor de korte termijn echter weinig snelle oplossingen. "Dat wordt op bepaalde circuits lastig. Hopelijk kunnen ze voor volgend jaar weer een stap zetten: meer motorvermogen en minder batterij. Dan krijg je dat beter voor elkaar."

Verhoudingen

Hoewel de balans van zijn eigen auto dit weekend beter aanvoelt, hebben de recente aanpassingen volgens Verstappen weinig veranderd aan de fundamentele problemen van de nieuwe generatie wagens. "De regels die ze hebben aangepast, dat maakt niet zoveel uit voor het algemene rijplezier. Maar de auto zelf is op zich wel prima, daar kan je redelijk mee racen. We moeten gewoon een beetje weg van die 55/45-verhouding. Het moet weer minimaal terug zoals het een beetje was in het vorige reglement. Dat je gewoon op de 75 of 80 procent motorvermogen zit. Als we daar eventueel naar toe kunnen gaan, dan zou dat heel fijn zijn", verklaart de Red Bull-rijder.

Politiek verhaal

Verstappen staat niet alleen in zijn opvatting; ook collega's als Lando Norris en Lewis Hamilton gaven eerder dit weekend aan dat de vermogensafgifte nog steeds onnatuurlijk aanvoelt. Dat een snelle terugkeer naar meer motorvermogen er waarschijnlijk niet in zit voor 2027, wijt Verstappen aan de uiteenlopende belangen van de verschillende renstallen. "Het is altijd een politiek verhaal, omdat iedereen altijd denkt dat ze wel ergens een voordeel halen, of niet", klinkt het nuchter. "Maar ik denk er gewoon aan hoe we de sport beter kunnen maken. Het moet gewoon niet zo zijn dat als je langer vol gas door een bocht gaat, waarmee je tijd wint, dat je vervolgens gestraft wordt op het rechte stuk. Daar moeten we vanaf. De kritiek op de reglementen blijft hetzelfde. Het maakt niet uit of ik tweede of achtste sta, maar voor mezelf en voor het rijgevoel is het nu natuurlijk wel wat fijner. Het moet alleen nog steeds verder opgelost worden", besluit Verstappen.

