F1-race Miami mogelijk niet volledig verreden: dit is hoe de puntenverdeling dan werkt

De Grand Prix van Miami staat voor vanavond 19:00 uur Nederlandse tijd op het programma, maar het is momenteel zeer de vraag in hoeverre er vanwege de weersomstandigheden een volledige race kan worden afgewerkt. Afhankelijk van het verreden aantal ronden worden verschillende hoeveelheden WK-punten uitgereikt. We leggen het je uit.

De stad Miami wordt lokaal ook wel 'de stad van de eeuwige zomer' genoemd vanwege het doorgaans aangename en zonnige klimaat. Dit weekend is daar echter weinig van te merken. De metropool in Florida wordt vandaag geteisterd door zware regenval en onweersbuien. Lokale wetgeving schrijft voor dat er geen buitenevenementen plaats mogen vinden als er gevaar dreigt voor blikseminslag, wat de FIA heeft doen besluiten om op voorhand al in te grijpen. In plaats van dat de Grand Prix van Miami vanmiddag lokaal om 16:00 uur van start gaat, is deze naar voren gehaald naar 13:00 uur. Dit in een poging om het noodweer voor te zijn en de race volledig af te kunnen werken. Voor ons in Nederland betekent dit dat de race vanavond niet om 22:00 uur, maar om 19:00 uur van start gaat.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Miami geteisterd door noodwerk

Het is momenteel echter ook al kommer en kwel in Miami. Er valt momenteel al hevige neerslag en ook de donder en bliksem hangen al rondom het circuit, waardoor de start van de Formule 2 al is uitgesteld. Dit zet serieuze vraagtekens bij of de race om 16:00 uur wél van start kan gaan. En als deze van start gaat, in hoeverre er dan een volledige raceafstand afgelegd kan worden. Dit kan van invloed zijn op het aantal punten dat wordt uitgedeeld, iets wat in het verleden al vaker voor verwarrende situaties heeft gezorgd. Zo kennen we ongetwijfeld allemaal nog de Grand Prix van België in 2021.

Formule 1-race Miami mogelijk niet volledig verreden, hoe werkt de puntentelling?

In artikel 2.2.1 van de reglementen staat uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat: "Bij elke wedstrijd worden punten voor zowel het coureurskampioenschap als het constructeurskampioenschap toegekend op basis van de eindstand van de race en afhankelijk van het aantal ronden dat de koploper heeft afgelegd tussen het startsignaal en het signaal dat het einde van de sessie aangeeft van de race. In alle gevallen worden er geen punten toegekend, tenzij de koploper minimaal twee volledige en opeenvolgende ronden heeft afgelegd zonder dat er een safety car- of virtual safety car-procedure is geweest."

Puntentelling Formule 1 niet volledig verreden race

Als de koploper 25 procent, maar minder dan 50 procent van de geplande wedstrijdafstand heeft afgelegd, worden punten toegekend overeenkomstig kolom 2 van de onderstaande tabel. Als de koploper 50 procent, maar minder dan 75 procent van de geplande wedstrijdafstand heeft afgelegd, worden punten toegekend overeenkomstig kolom 3 van de onderstaande tabel. Als de koploper 75 procent of meer van de geplande wedstrijdafstand heeft afgelegd, worden punten toegekend overeenkomstig kolom 4 van de onderstaande tabel.

GPFans

Wat houdt dit in? Als er minimaal twee raceronden worden verreden, worden er punten uitgedeeld. De 'winnaar' krijgt dan 6 punten, de nummer vijf 1 punt. Als er meer dan 25 procent, maar minder dan 50 procent van de raceafstand wordt verreden, krijgt de winnaar 13 punten, en de nummer 9, 1 punt. Als er meer dan 50 procent, maar minder dan 75 procent wordt verreden, krijgt de winnaar 19 punten en de nummer tien 1 punt. Als er meer dan 75 procent van de race wordt verreden, telt de normale puntenverdeling in de Formule 1.

Hoe lang mag een Formule 1-race duren?

De Grand Prix van Miami wordt over 57 ronden verreden. Dit betekent dat er pas volledige punten worden uitgedeeld als er 42,7 ronden zijn afgelegd. De race moet binnen een tijdsvlak van drie uur worden afgewerkt, vanaf de starttijd. Dus tussen 19:00 uur en 22:00 uur Nederlandse tijd. Binnen die drie uur, mag de race maximaal twee uur duren.

Gerelateerd